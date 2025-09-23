Sáng 23-9, chị L.T.K.N. (35 tuổi, trú phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk) - thai phụ bị nam thanh niên hành hung, cho biết có một phụ nữ tự xưng là mẹ của thanh niên đã tìm đến quán của chị để xin lỗi.

Nam thanh niên vung chân đạp vào mẹ con chị L.T.K.N.

Theo chị N., khoảng 19 giờ ngày 22-9, người phụ nữ tới quán vừa khóc vừa nói: "Cô không có mạng xã hội nên không biết sự việc, chỉ khi công an đến nhà mới hay, nên vội chạy xuống xin lỗi con. Con dại cái mang, cô sẽ dẫn con đi khám và chịu toàn bộ viện phí".

Tuy nhiên, chị N. cho rằng người trực tiếp hành hung vẫn chưa xuất hiện, thậm chí còn tiếp tục đe dọa. "Khi tôi đăng clip lên mạng xã hội, người này gọi điện hăm dọa, bắt gỡ xuống, nếu không thì sẽ không yên ổn bán hàng" - chị N. nói.

Theo chị N. gia đình chị mở tiệm tạp hóa nhỏ trước cổng Bệnh viện Đa khoa Phú Yên từ nhiều năm qua và bán cả ngày lẫn đêm.

Khoảng 2 giờ 12 phút ngày 21-6, 1 thanh niên đến tiệm tạp hóa của chị để mua 3 gói mì Omachi. Sau khi chị N. thông báo hết 30.000 đồng, thanh niên này nói: "Bán mắc dữ".

Chị N. đáp lại: "Hồi giờ vậy chứ không mắc đâu". Ngay lập tức, thanh niên nổi nóng, liên tiếp đạp thẳng vào bụng chị N.

"Tôi đang mang thai 4 tháng nhưng vẫn bị thanh niên này đạp vào bụng. Đối tượng sau đó tiếp tục chửi bới, ném dép về phía tôi và liên tục hăm dọa: "Biết tao là ai không?". Mẹ tôi can ngăn cũng bị đối tượng hành hung" – chị N. nói.

Đại diện Bệnh viện Đa khoa Phú Yên xác nhận, thai phụ nhập viện trong tình trạng chấn thương vùng bụng, lưng dưới và hông chậu.

Các bác sĩ sản khoa chẩn đoán chị N. bị động thai khi đang mang thai 17 tuần, có nguy cơ sẩy thai do bị đánh và yêu cầu nhập viện dưỡng thai.

Một lãnh đạo Công an phường Tuy Hòa xác nhận đang vào cuộc làm rõ vụ việc.