HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Vừa đánh thai phụ, nam thanh niên vừa nói "Biết tao là ai không?"

Cao Nguyên

(NLĐO) – Công an đang vào cuộc điều tra vụ việc nam thanh niên đạp vào bụng thai phụ và buông lời thách thức "Biết tao là ai không?".

Sáng 23-9, chị L.T.K.N. (35 tuổi, trú phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk) - thai phụ bị nam thanh niên hành hung, cho biết có một phụ nữ tự xưng là mẹ của thanh niên đã tìm đến quán của chị để xin lỗi.

Thai phụ bị đánh tại Đắk Lắk: Nam thanh niên thách thức Biết tao là ai không? - Ảnh 1.

Nam thanh niên vung chân đạp vào mẹ con chị L.T.K.N.

Theo chị N., khoảng 19 giờ ngày 22-9, người phụ nữ tới quán vừa khóc vừa nói: "Cô không có mạng xã hội nên không biết sự việc, chỉ khi công an đến nhà mới hay, nên vội chạy xuống xin lỗi con. Con dại cái mang, cô sẽ dẫn con đi khám và chịu toàn bộ viện phí".

Tuy nhiên, chị N. cho rằng người trực tiếp hành hung vẫn chưa xuất hiện, thậm chí còn tiếp tục đe dọa. "Khi tôi đăng clip lên mạng xã hội, người này gọi điện hăm dọa, bắt gỡ xuống, nếu không thì sẽ không yên ổn bán hàng" - chị N. nói.

Theo chị N. gia đình chị mở tiệm tạp hóa nhỏ trước cổng Bệnh viện Đa khoa Phú Yên từ nhiều năm qua và bán cả ngày lẫn đêm.

Khoảng 2 giờ 12 phút ngày 21-6, 1 thanh niên đến tiệm tạp hóa của chị để mua 3 gói mì Omachi. Sau khi chị N. thông báo hết 30.000 đồng, thanh niên này nói: "Bán mắc dữ".

Chị N. đáp lại: "Hồi giờ vậy chứ không mắc đâu". Ngay lập tức, thanh niên nổi nóng, liên tiếp đạp thẳng vào bụng chị N.

"Tôi đang mang thai 4 tháng nhưng vẫn bị thanh niên này đạp vào bụng. Đối tượng sau đó tiếp tục chửi bới, ném dép về phía tôi và liên tục hăm dọa: "Biết tao là ai không?". Mẹ tôi can ngăn cũng bị đối tượng hành hung" – chị N. nói.

Đại diện Bệnh viện Đa khoa Phú Yên xác nhận, thai phụ nhập viện trong tình trạng chấn thương vùng bụng, lưng dưới và hông chậu.

Các bác sĩ sản khoa chẩn đoán chị N. bị động thai khi đang mang thai 17 tuần, có nguy cơ sẩy thai do bị đánh và yêu cầu nhập viện dưỡng thai.

Một lãnh đạo Công an phường Tuy Hòa xác nhận đang vào cuộc làm rõ vụ việc.

Tin liên quan

Diễn biến mới vụ nhóm người lao vào đánh tài xế ô tô và hỏi "Mày biết tao là ai không?"

Diễn biến mới vụ nhóm người lao vào đánh tài xế ô tô và hỏi "Mày biết tao là ai không?"

(NLĐO) - Nhóm người đánh hội đồng tài xế ô tô ở Bình Dương đã đến đầu thú, hiện đang bị tạm giữ hình sự.

Phân định vụ đánh tài xế và hỏi “Mày biết tao là ai không?”

(NLĐO) - 3 người đàn ông đánh tài xế ô tô ở tỉnh Bình Dương có thể bị xử lý bằng phạt tiền hoặc hình sự.

Diễn biến mới vụ người đàn ông đập vỡ kính xe, hăm dọa "mày biết tao là ai không?"

(NLĐO) - Công an xác định ngoài việc cầm khúc xương bò đập vỡ kính xe, hành vi của Phong còn khiến nạn nhân hoảng sợ, bị uy hiếp

thai phụ bị đánh biết tao là ai không tỉnh Đắk Lắk
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo