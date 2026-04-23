Thời sự

Công an làm việc với TikToker đăng clip phản cảm để “câu view”

Như Quỳnh

(NLĐO) - Một TikToker bị công an mời lên làm việc, xử phạt hành chính vì đăng clip gây phản cảm để “câu view”.

Ngày 23-4, Công an tỉnh Lào Cai cho biết Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh vừa chủ trì, phối hợp với Công an xã Khánh Yên tiến hành xác minh, xử lý TikToker có hành vi đăng tải nội dung phản cảm trên mạng xã hội Facebook.

Công an làm việc với TikToker đăng clip phản cảm để “câu view” - Ảnh 1.

Cơ quan công an làm việc với ông C.A.N.. Ảnh: CACC

Trước đó, ngày 16-4, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện tài khoản Facebook "H.N." đăng tải video với nội dung gây phản cảm, đi ngược lại thuần phong mỹ tục, ảnh hưởng tiêu cực đến nhận thức của cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ.

Theo những hình ảnh trong clip được đăng tải, một nam thanh niên mặc áo đen ngồi trước một đống màu nâu giống phân trâu, bò. Sau đó, người trong video có hành động đưa vào miệng ăn. Qua xác minh, xác định người đăng tải video nói trên là C.A.N. (33 tuổi, hộ khẩu thường trú tại thôn Phú Mậu, xã Khánh Yên, tỉnh Lào Cai).

Theo cơ quan công an, C.A.N. là một "TikToker" có hàng chục ngàn người theo dõi trên nền tảng mạng xã hội TikTok và Facebook. Tại cơ quan Công an, C.A.N. đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình, mục đích đăng tải nhằm thu hút người xem, lượt tương tác đối với các tài khoản cá nhân trên mạng xã hội.

Căn cứ quy định của pháp luật, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Lào Cai đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với C.A.N. về hành vi "Cung cấp, chia sẻ thông tin không phù hợp với thuần phong, mỹ tục của dân tộc". Đồng thời ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với C.A.N. theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 101 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử với số tiền 7,5 triệu đồng.

Được biết, ông C.A.N. là chủ tài khoản TikTok và Facebook có tên là Hoài Núi. Hai tài khoản TikTok và Facebook thường đăng tải nhiều video có nội dung nhảm nhí, phản cảm nhưng lại thu hút hàng chục ngàn đến hàng triệu lượt xem mỗi video.

Nữ TikToker chê bai bánh mì lên tiếng về phát ngôn gây phẫn nộ

Nữ TikToker chê bai bánh mì lên tiếng về phát ngôn gây phẫn nộ

(NLĐO) – Trao đổi với phóng viên, nữ TikToker hơn 3 triệu người theo dõi phân trần rằng cô không có ý đả kích bánh mì như mọi người đang hiểu sai về đoạn clip!.

Nam TikToker nổi tiếng nói gì sau bị tố đánh vợ đang bế con nhỏ?

(NLĐO)- Lên tiếng ở kênh cá nhân, TikToker T.P. thừa nhận "tác động" với vợ đang bế con khi "bột phát trong lúc nóng giận" của mình là sai.

Công an TPHCM bắt TikToker chuyên trị "âm binh quấy phá"

(NLĐO) - Công an TPHCM đã bắt TikToker Nguyễn Văn Dũng, người đã sử dụng tài khoản "Master Dũng Văn" để trục lợi

mạng xã hội xử phạt hành chính nam thanh niên hành vi vi phạm tài khoản facebook Công an tỉnh Lào Cai công an làm việc
