Công an TPHCM bắt TikToker chuyên trị "âm binh quấy phá"

Ngày 23-4, Phòng An ninh nội địa Công an TPHCM cho biết đã ra lệnh bắt để tạm giam Nguyễn Văn Dũng (SN 1993) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh nội địa Công an TPHCM phát hiện tài khoản TikTok "Master Dũng Văn" (hơn 120.000 lượt theo dõi) thường xuyên đăng tải các video có nội dung xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác, tuyên truyền mê tín dị đoan, có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Clip Công an TPHCM thi hành lệnh bắt TikToker Nguyễn Văn Dũng

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định chủ tài khoản là Nguyễn Văn Dũng.

Phòng An ninh nội địa đã phối hợp Công an phường Long Bình mời Nguyễn Văn Dũng lên làm việc. Tại cơ quan công an, Dũng thừa nhận đã sử dụng tài khoản TikTok "Master Dũng Văn" để đăng tải nhiều nội dung mê tín.

Bước đầu xác định, Dũng tự nhận có khả năng "cảm xạ", giải quyết các vấn đề tâm linh như "oan gia trái chủ", "âm binh quấy phá"… nhằm thu hút người xem.

TikToker Nguyễn Văn Dũng (áo cam)

Đối tượng đưa ra mức phí từ 5 triệu đến 30 triệu đồng/lần "giải quyết", tuy nhiên sau khi nhận tiền không thực hiện được như cam kết. Chỉ riêng một trường hợp cơ quan công an nhận được đơn tố cáo, nạn nhân đã bị chiếm đoạt số tiền hơn 33 triệu đồng.

Các đối tượng lợi dụng mạng xã hội để tự xưng "thầy", "master", "có khả năng tâm linh", "cảm xạ", "giải nghiệp", "trừ tà"… thực chất là thủ đoạn lừa đảo tinh vi, đánh vào tâm lý hoang mang, mê tín của một bộ phận người dân để chiếm đoạt tài sản.

Nhiều trường hợp bị dẫn dắt, thao túng tâm lý, chuyển tiền với số tiền lớn nhưng không nhận được bất kỳ giá trị thực tế nào.

Đây không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật mà còn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự và đời sống xã hội. Người dân tuyệt đối không tin, không nghe, không chuyển tiền cho các đối tượng hoạt động mê tín dị đoan trên không gian mạng dưới bất kỳ hình thức nào.