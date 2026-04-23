HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Công an TPHCM bắt TikToker chuyên trị "âm binh quấy phá"

PHẠM DŨNG

(NLĐO) - Công an TPHCM đã bắt TikToker Nguyễn Văn Dũng, người đã sử dụng tài khoản "Master Dũng Văn" để trục lợi

Ngày 23-4, Phòng An ninh nội địa Công an TPHCM cho biết đã ra lệnh bắt để tạm giam Nguyễn Văn Dũng (SN 1993) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh nội địa Công an TPHCM phát hiện tài khoản TikTok "Master Dũng Văn" (hơn 120.000 lượt theo dõi) thường xuyên đăng tải các video có nội dung xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác, tuyên truyền mê tín dị đoan, có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Clip Công an TPHCM thi hành lệnh bắt TikToker Nguyễn Văn Dũng

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định chủ tài khoản là Nguyễn Văn Dũng.

Phòng An ninh nội địa đã phối hợp Công an phường Long Bình mời Nguyễn Văn Dũng lên làm việc. Tại cơ quan công an, Dũng thừa nhận đã sử dụng tài khoản TikTok "Master Dũng Văn" để đăng tải nhiều nội dung mê tín.

Bước đầu xác định, Dũng tự nhận có khả năng "cảm xạ", giải quyết các vấn đề tâm linh như "oan gia trái chủ", "âm binh quấy phá"… nhằm thu hút người xem.

Công an TPHCM bắt TikToker chuyên trị "âm binh quấy phá" - Ảnh 1.

TikToker Nguyễn Văn Dũng (áo cam)

Đối tượng đưa ra mức phí từ 5 triệu đến 30 triệu đồng/lần "giải quyết", tuy nhiên sau khi nhận tiền không thực hiện được như cam kết. Chỉ riêng một trường hợp cơ quan công an nhận được đơn tố cáo, nạn nhân đã bị chiếm đoạt số tiền hơn 33 triệu đồng.

Các đối tượng lợi dụng mạng xã hội để tự xưng "thầy", "master", "có khả năng tâm linh", "cảm xạ", "giải nghiệp", "trừ tà"… thực chất là thủ đoạn lừa đảo tinh vi, đánh vào tâm lý hoang mang, mê tín của một bộ phận người dân để chiếm đoạt tài sản.

Nhiều trường hợp bị dẫn dắt, thao túng tâm lý, chuyển tiền với số tiền lớn nhưng không nhận được bất kỳ giá trị thực tế nào. 

Đây không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật mà còn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự và đời sống xã hội. Người dân tuyệt đối không tin, không nghe, không chuyển tiền cho các đối tượng hoạt động mê tín dị đoan trên không gian mạng dưới bất kỳ hình thức nào.

Công an TPHCM kiên quyết phát hiện, xử lý nghiêm, không có vùng cấm đối với các hành vi lợi dụng mê tín dị đoan để trục lợi, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Mọi trường hợp tiếp tay, quảng bá, chia sẻ nội dung sai lệch, phản khoa học cũng sẽ bị xem xét xử lý theo quy định của pháp luật.

Người dân khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn cần chủ động tố giác ngay đến cơ quan Công an nơi gần nhất để được tiếp nhận, xử lý kịp thời, tránh trở thành nạn nhân của các đối tượng lừa đảo.

Tin liên quan

Công an TPHCM bắt thanh niên cho vay lãi nặng

(NLĐO) - Công an TPHCM đã bắt đối tượng cho "vay đứng" khiến nhiều nạn nhân rơi vào vòng xoáy nợ nần

Công an TPHCM vào cuộc làm rõ clip đang gây xôn xao mạng xã hội

(NLĐO) - Sau khi va chạm giao thông, tài xế xe công nghệ dùng hung khí đánh người đi đường

CLIP lời khai người đứng sau hàng loạt công ty vừa bị Công an TPHCM bắt

(NLĐO) - Tại Công an TPHCM, người đứng sau nhiều công ty hoạt động với chiêu thức tinh vi đã nhận tội và mong được khoan hồng

Tiktoker Công an TPHCM âm binh
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo