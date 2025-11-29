Công an Lạng Sơn xác minh nhân thân Nguyễn Xuân Đạt, người biệt tích 10 năm ở Hưng Yên

Chiều 29-11, trao đổi với Báo Người Lao Động, lãnh đạo UBND xã Tiên Hưng (tỉnh Hưng Yên) cho biết Công an xã đang khẩn trương xác minh thông tin về nhân thân công dân Nguyễn Xuân Đạt (SN 1989, trú tại thôn Hoàng Trung 2, xã Tiên Hưng) theo công văn yêu cầu của Công an tỉnh Lạng Sơn.

Theo lãnh đạo Công an xã Tiên Hưng, tại địa phương có công dân tên là Nguyễn Xuân Đạt (SN 1989, trú tại thôn Hoàng Trung 2). Tuy nhiên, anh Đạt đã vắng mặt tại địa phương từ nhiều năm nay. Hiện, Đạt đi đâu, làm gì thì chính quyền địa phương không có thông tin.

Bà Nguyễn Thị M. (mẹ anh Nguyễn Xuân Đạt) xác nhận con trai bà đã bỏ nhà đi biệt tích suốt 10 năm nay.

Theo bà M., ngày 27-11, lực lượng chức năng có đến nắm bắt thông tin về Đạt nhưng chưa thông báo nội dung cụ thể.

Hàng xóm cho biết, anh Đạt được người thân ở Hà Nội nuôi dưỡng từ nhỏ, từng có thời gian ở quê và làm công nhân trước khi rời đi biệt tích.

Trước đó, ngày 28-11, Công an xã Tiên Hưng đã phát đi cảnh báo khẩn cấp về tài liệu đang bị phát tán lén lút trên mạng xã hội. Lực lượng chức năng khẳng định, đây là tài liệu chứa nội dung cực kỳ độc hại, kích động bạo lực, vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

Công an xã Tiên Hưng khuyến cáo người dân thực hiện ngay 3 nội dung, gồm: Tuyệt đối không chia sẻ, nếu nhận được tài liệu, hãy xóa ngay và không lan truyền; tố giác vi phạm: Báo ngay cho cơ quan công an nếu phát hiện tài khoản chia sẻ các nội dung trên; giám sát trẻ em: Hướng dẫn con em tránh xa các nội dung tiêu cực, kích động trên mạng xã hội.