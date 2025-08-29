HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Công an: Nhiều đối tượng xấu lợi dụng việc tặng quà 100.000 đồng dịp Quốc khánh để lừa đảo

Tr.Đức

(NLĐO)- Lợi dụng thông tin Chính phủ tặng quà 100.000 đồng mỗi người dân nhân kỷ niệm Quốc khánh 2-9, nhiều đối tượng thực hiện các hành vi lừa đảo tinh vi

Công an TP Hải Phòng vừa phát đi cảnh báo người dân cảnh giác thủ đoạn lừa đảo, lợi dụng thông tin Chính phủ tặng quà 100.000 đồng nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9 để chiếm đoạt tài sản.

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản dịp Quốc khánh 2 - 9 - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

Theo Công an TP Hải Phòng, nhân dịp Quốc Khánh 2-9, Đảng và Nhà nước có nhiều chính sách quan tâm, chăm lo đời sống nhân dân. Nhiều đối tượng xấu đã lợi dụng thông tin này để thực hiện các hành vi lừa đảo tinh vi, đánh vào tâm lý lo sợ mất quyền lợi của người dân để chiếm đoạt tài sản.

Để giúp người dân có thêm kỹ năng nhận biết thủ đoạn lừa đảo này, Công an TP Hải Phòng đã đưa ra một số dấu hiệu sau: Gửi tin nhắn, email kèm đường link lạ với nội dung "Nhận quà tặng 100.000 đồng", "Điền thông tin để nhận tiền",… Khi người dân bấm vào, kẻ gian sẽ đánh cắp thông tin cá nhân, số tài khoản ngân hàng, mật khẩu.

Giả danh cán bộ nhà nước, công an, ngân hàng gọi điện hướng dẫn "cách nhận tiền hỗ trợ", sau đó yêu cầu cung cấp mã OTP hoặc chuyển tiền để "xác thực".

Lập fanpage, website giả mạo cơ quan chức năng để thu hút người dân nhập thông tin cá nhân.

Phòng Cảnh sát Hình sự , Công an TP Hải Phòng khuyến cáo người dân cần lưu ý, cảnh giác. Mọi chính sách hỗ trợ của Chính phủ đều được thực hiện công khai, minh bạch, qua các kênh chính thống như UBND xã/phường, cơ quan nhà nước, hoặc hệ thống ngân hàng theo thông báo chính thức. Nhà nước không bao giờ phát quà qua đường link lạ, ứng dụng không chính thống. Không cung cấp số tài khoản, mật khẩu, mã OTP cho bất kỳ ai dưới bất kỳ hình thức nào. Không bấm vào đường link lạ, không tải ứng dụng không rõ nguồn gốc.

Khi nhận được tin nhắn, cuộc gọi đáng ngờ, hãy bình tĩnh kiểm chứng qua chính quyền địa phương hoặc liên hệ tổng đài ngân hàng để được hỗ trợ. Nếu phát hiện dấu hiệu lừa đảo, báo ngay cho cơ quan Công an xã, phường, đặc khu nơi cư trú hoặc liên hệ trực tiếp Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP Hải Phòng, số điện thoại 069.2785874 để được hỗ trợ, giải quyết kịp thời.

Tin liên quan

Bà Rịa - Vũng Tàu: Cảnh báo lừa đảo thay đổi quy hoạch đất trên phần mềm ứng dụng

Bà Rịa - Vũng Tàu: Cảnh báo lừa đảo thay đổi quy hoạch đất trên phần mềm ứng dụng

(NLĐO)- Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (BR-VT) cảnh báo hiện có một số ứng dụng kiểm tra quy hoạch sử dụng đất không chính thống, nếu muốn có thể bỏ ra một số tiền để thay đổi thông tin khiến người mua "dính bẫy".

Cảnh báo lừa đảo từ thiện tinh vi qua mạng xã hội Facebook

(NLĐO)- Công an tỉnh Thanh Hóa vừa phát đi cảnh báo về về việc một tài khoản Facebook liên tục đăng tải bài viết về một hoàn cảnh khó khăn để kêu gọi từ thiện, tuy nhiên nhân vật trong bài viết không có thực ở địa phương.

Cảnh báo lừa đảo hành khách mua vé chuyến bay quốc tế về Việt Nam

(NLĐO)- Qua kiểm tra yêu cầu của khách hàng về việc xác thực các chuyến bay từ nước ngoài về Việt Nam do Vietnam Airlines thực hiện theo hình thức thuê chuyến, có nhiều chuyến bay trên thực tế không tồn tại.

cảnh báo lừa đảo công an tp.hải phòng tiền hỗ trợ tặng quà
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo