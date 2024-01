Công an nói về thông tin “bắt được đối tượng gây ra vụ thảm án trong căn biệt thự ở Long An"

Trưa 29-1, Công an tỉnh Long An thông báo về việc đề nghị người dân cảnh giác với thông tin thất thiệt, sai sự thật trên mạng xã hội.

Công an tỉnh Long An khẳng định thông tin bịa đặt về việc bắt được kẻ gây ra vụ thảm án

Theo đó, những ngày qua, trên mạng xã hội xuất hiện một số tài khoản đăng tải video có hình ảnh được ghi hình bên ngoài căn biệt thự màu trắng kèm thông tin "Đã xác định đối tượng gây ra vụ thảm án làm 3 người tử vong bất thường trong căn biệt thự ở Long An", "Đã bắt được đối tượng gây ra vụ thảm án làm 3 người tử vong bất thường trong lâu đài mới xây ở Long An"...

Đây là thông tin sai sự thật, gây hoang mang dư luận, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Công an tỉnh Long An đã chỉ đạo các đơn vị chức năng tiến hành xác minh, xử lý nghiêm hành vi đưa thông tin sai sự thật nêu trên.

Công an tỉnh Long An đề nghị cơ quan, tổ chức và người dân nêu cao tinh thần cảnh giác, không tham gia bình luận, chia sẻ các thông tin sai sự thật. Khi tiếp cận thông tin, người dân cần kiểm chứng, xác thực tính chính xác của thông tin trước khi đăng tải lên các trang mạng xã hội, tránh gây hoang mang dư luận, gây ảnh hưởng không tốt đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương; đồng thời mong người dân tham gia tuyên truyền phản bác các thông tin không đúng sự thật.