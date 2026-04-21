Công an ở TPHCM thu hồi dây chuyền vàng cho người dân ngay trong đêm

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Công an ở TPHCM thu hồi dây chuyền vàng cho người dân ngay trong đêm

PHẠM DŨNG

(NLĐO) - Công an xã Tân An Hội (TPHCM) sau khi nhận tin báo của người dân đã khẩn trương vào cuộc, thu hồi dây chuyền vàng cho người dân ngay trong đêm

Ngày 21-4, Công an xã Tân An Hội (TPHCM) cho biết vừa khám phá nhanh 2 vụ án trộm cắp và cướp giật, thu hồi tài sản cho người dân.

Trước đó, tối 15-4, bà N.T.K (SN 1962) đến Công an xã Tân An Hội trình báo bị đối tượng cướp giật tài sản là dây chuyền vàng khoảng 1,2 chỉ vàng 18K.

Công an xã Tân An Hội đã khẩn trương truy xét vụ việc ngay trong đêm. Đến 6 giờ hôm sau, lực lượng công an phát hiện, tạm giữ đối tượng Trần Phi L. (SN 1995, quê An Giang). 

- Ảnh 1.

- Ảnh 2.

Công an Công an xã Tân An Hội khám phá nhanh 2 vụ án, thu hồi tang vật cho người dân

Qua làm việc, đối tượng thừa nhận hành vi cướp giật tài sản nêu trên. Tang vật vụ án là sợi dây chuyền vàng đã được thu hồi.

Đến chiều 16-4, chị L.H.Y đến Công an xã Tân An Hội trình báo vụ việc bị mất trộm điện thoại di động hiệu Iphone 16 promax, tại một cửa hàng điện thoại di động.

Sau hơn 2 giờ xác minh, truy xét Công an xã Tân An Hội phát hiện Trần Thanh X. là nghi phạm đang chơi game tại tiệm internet thuộc xã Tân An Hội nên mời về trụ sở làm việc.

Tại Công an xã Tân An Hội, Trần Thanh X. khai nhận, chiều 16-4, X. đến cửa hàng điện thoại nhờ chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng. 

Khi đang thực hiện giao dịch thì X. thấy chiếc điện thoại đi động hiệu Iphone 16 promax để sơ hở, không người trông coi nên thực hiện hành vi lấy trộm điện thoại này bỏ vào túi quần với mục đích mang về sử dụng. 

Sau khi lấy trộm, X. nhanh chóng rời khỏi cửa hàng rồi đến tiệm internet gần cầu vượt Củ Chi để chơi game, sau đó bị Công an xã Tân An Hội phát hiện.

Gắn liền với phong trào 3 nhất - "Kỷ luật nhất, Trung thành nhất, Gần dân nhất", tập thể Công an xã Tân An Hội luôn khẳng định bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm và sự tận tụy trong công việc.

Việc khám phá thành công 2 vụ án trên địa bàn không chỉ thể hiện sự mưu trí, kiên quyết đấu tranh với tội phạm mà còn là minh chứng sống động cho hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân luôn giữ vững kỷ luật, tuyệt đối trung thành, gần gũi và gắn bó với nhân dân, góp phần xây dựng xã hội bình yên, an toàn.

Công an TPHCM vào cuộc làm rõ clip đang gây xôn xao mạng xã hội

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo