Công an ở TPHCM thu hồi dây chuyền vàng cho người dân ngay trong đêm

Ngày 21-4, Công an xã Tân An Hội (TPHCM) cho biết vừa khám phá nhanh 2 vụ án trộm cắp và cướp giật, thu hồi tài sản cho người dân.

Trước đó, tối 15-4, bà N.T.K (SN 1962) đến Công an xã Tân An Hội trình báo bị đối tượng cướp giật tài sản là dây chuyền vàng khoảng 1,2 chỉ vàng 18K.

Công an xã Tân An Hội đã khẩn trương truy xét vụ việc ngay trong đêm. Đến 6 giờ hôm sau, lực lượng công an phát hiện, tạm giữ đối tượng Trần Phi L. (SN 1995, quê An Giang).

Qua làm việc, đối tượng thừa nhận hành vi cướp giật tài sản nêu trên. Tang vật vụ án là sợi dây chuyền vàng đã được thu hồi.

Đến chiều 16-4, chị L.H.Y đến Công an xã Tân An Hội trình báo vụ việc bị mất trộm điện thoại di động hiệu Iphone 16 promax, tại một cửa hàng điện thoại di động.

Sau hơn 2 giờ xác minh, truy xét Công an xã Tân An Hội phát hiện Trần Thanh X. là nghi phạm đang chơi game tại tiệm internet thuộc xã Tân An Hội nên mời về trụ sở làm việc.

Tại Công an xã Tân An Hội, Trần Thanh X. khai nhận, chiều 16-4, X. đến cửa hàng điện thoại nhờ chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng.

Khi đang thực hiện giao dịch thì X. thấy chiếc điện thoại đi động hiệu Iphone 16 promax để sơ hở, không người trông coi nên thực hiện hành vi lấy trộm điện thoại này bỏ vào túi quần với mục đích mang về sử dụng.

Sau khi lấy trộm, X. nhanh chóng rời khỏi cửa hàng rồi đến tiệm internet gần cầu vượt Củ Chi để chơi game, sau đó bị Công an xã Tân An Hội phát hiện.