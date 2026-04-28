Thời sự

Công an phường Ba Ngòi, tỉnh Khánh Hoà nói về “đổi pô độ chế lấy 10kg gạo thơm”

K. Nam, ảnh: Công an cung cấp

(NLĐO)- Công an phường Ba Ngòi, tỉnh Khánh Hòa, đang triển khai mô hình "đổi tiếng pô ồn lấy hạt gạo thơm". Theo đó, người giao nộp pô độ chế sẽ được 10 kg gạo

Ngày 28-4, trung tá Nguyễn Hữu Minh, Phó trưởng Công an phường Ba Ngòi, cho biết đơn vị đang triển khai mô hình "đổi tiếng pô ồn lấy hạt gạo thơm" nhằm kéo giảm tình trạng xe máy độ chế gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.

Theo trung tá Minh, thời gian qua, nhiều thanh thiếu niên sử dụng xe gắn pô độ, pô chế tạo tiếng ồn lớn, đặc biệt vào ban đêm. Tình trạng tụ tập, nẹt pô không chỉ gây bức xúc cho người dân mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất trật tự an toàn giao thông.

Trước thực trạng này, Đảng ủy, UBND phường đã chỉ đạo lực lượng công an tìm giải pháp phù hợp, vừa xử lý vi phạm vừa mang tính giáo dục, phòng ngừa.

- Ảnh 1.

Một trường hợp tự nguyện tháo pô độ chế giao nộp cho công an. Ảnh: A. NGỌC

Từ ý tưởng đó, chương trình được triển khai từ ngày 27-4 với sự chung tay của nhiều tổ chức, cá nhân hỗ trợ gạo. Người dân chỉ cần tự giác tháo bỏ pô độ, lắp lại pô nguyên bản, sau đó mang pô vi phạm đến trụ sở Công an phường để giao nộp. Sau khi kiểm tra, mỗi trường hợp sẽ được tặng 10 kg gạo như một hình thức khích lệ.

Đáng chú ý, khi tham gia chương trình, người dân không bị xử phạt lỗi thay đổi kết cấu xe hay gây tiếng ồn, vốn có mức phạt từ 4-6 triệu đồng. Đây được xem là cách làm mềm dẻo, tạo điều kiện để người vi phạm sửa sai.

- Ảnh 2.

Công an xử lý một trường hợp độ chế

Chương trình nhanh chóng nhận được sự đồng tình của người dân. Nhiều ý kiến cho rằng đây là mô hình thiết thực, vừa giảm tiếng ồn, vừa lan tỏa ý thức sống văn minh. Lãnh đạo Công an phường Ba Ngòi cho biết người dân có thể đến trụ sở tại tổ dân phố Giải Phóng để tham gia vào tất cả các ngày trong tuần.

"Chúng tôi mong muốn mô hình được nhân rộng, trả lại sự bình yên cho khu phố, đồng thời góp phần gắn kết gia đình, cộng đồng" - Trung tá Minh nhấn mạnh.

Cảnh sát cảnh báo nóng về xe đạp điện "độ, chế"

(NLĐO) - Xe đạp điện đã qua "độ, chế" gây mất an toàn giao thông, tiềm ẩn nguy cơ "chết người".

Công an TP HCM đột kích lò "độ chế" xe quy mô lớn

(NLĐO) - Qua kiểm tra, Công an TP HCM phát hiện nhiều phụ tùng không hóa đơn, cùng nhiều phương tiện đang trong quá trình được "độ chế", thay đổi kết cấu

Gần 70 thiếu niên, học sinh tụ tập biểu diễn xe điện độ chế "khủng" để câu like

(NLĐO) - Gần 70 thiếu niên, học sinh đưa xe điện độ chế có tốc độ lên đến cả 100km/ giờ ra quảng trường tụ tập biểu diễn, quay video câu like.

