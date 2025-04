Gần 70 thiếu niên, học sinh tụ tập biểu diễn xe điện độ chế "khủng" để câu like

Ngày 24-4, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa ngăn chặn, xử lý một nhóm gần 70 thiếu niên, học sinh sử dụng xe điện độ chế, tập trung tại Quảng trường 10-3 TP Buôn Ma Thuột để biểu diễn, quay video câu like, gây mất an ninh trật tự.

CSGT tạm giữ gần 70 xe điện độ chế tại Quảng trường 10-3, TP Buôn Ma Thuột

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Tổ địa bàn TP Buôn Ma Thuột (Đội CSGT đường bộ số 1 - Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk) phát hiện nhóm thanh thiếu niên lập nhóm kín trên mạng xã hội Facebook mang tên "Xe điện độ 47 Đắk Lắk" với hơn 14.000 thành viên tham gia.

Thông qua nhóm kín này, các thanh thiếu niên, học sinh đã liên hệ với nhau để độ chế xe, sau đó mua bán, tổ chức chạy biểu diễn, quay video đăng lên mạng xã hội để câu like.

Nhiều xe điện được độ chế số tiền lớn, tốc độ lên đến 100km/giờ

Trong lúc hàng chục thiếu niên, học sinh đưa xe tới Quảng trường 10-3 TP Buôn Ma Thuột để biểu diễn, thi chọn phương tiện độ chế đẹp, công suất lớn thì bị CSGT phát hiện.

Một học sinh lớp 10 Trường THPT Lê Quý Đôn (TP Buôn Ma Thuột), cho biết đã mua chiếc điện với giá 5 triệu đồng. Sau đó, em này đưa đi độ chế hết khoảng 25 triệu đồng.

Công an đã làm rõ được 68 trường hợp có tuổi từ 12 đến 16, chủ yếu học sinh trên địa bàn nhiều huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Đắk Lắk và huyện Krông Nô, Cư Jút của tỉnh Đắk Nông tham gia vụ việc.

Thượng tá Nguyễn Huy Thành, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết các nhà sản xuất chỉ thiết kế xe điện chạy với tốc độ 30-40km/giờ, nhưng số thiếu niên này đã độ chế chạy lên đến 70, 80km/giờ, thậm chí hơn 100km/giờ, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Bên cạnh đó, xe sau khi độ chế có nguồn điện rất lớn, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ và điện giật chết người…