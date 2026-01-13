HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Công an phường ở Huế đăng "lời xin lỗi" dù không ai phàn nàn buổi làm căn cước

Q.Nhật

(NLĐO) - Công an phường Kim Trà (TP Huế) gửi "lời xin lỗi" tới người dân sau buổi làm thủ tục cấp căn cước dù không ai phàn nàn, phản ánh. Vậy lý do là gì?

Ngày 13-1, dòng trạng thái "Lời xin lỗi và cảm ơn sâu sắc" đăng tải trên Fanpage của Công an phường Kim Trà, TP Huế tiếp tục nhận được nhiều sự quan tâm, chia sẻ, yêu thích của nhiều người.

Trước đó, Công an phường Kim Trà đã có bài viết gửi "quý phụ huynh và các em học sinh" sau đợt cấp căn cước cho các công dân trên địa bàn phường này vào ngày thứ bảy, 10-1. 

- Ảnh 1.

Công an phường Kim Trà làm thủ tục cấp căn cước cho công dân trên địa bàn phường vào ngày 10-1. Ảnh: Công an phường Kim Trà.

"Lời đầu tiên, chúng tôi xin gửi một lời xin lỗi chân thành tới quý phụ huynh và các em học sinh tham gia đợt cấp căn cước ngày hôm nay. Do số lượng hồ sơ lớn và tập trung trong thời gian ngắn, dù đã nỗ lực hết mình, công tác tiếp đón và hướng dẫn chắc chắn chưa thể chu đáo và trọn vẹn nhất. Rất mong quý phụ huynh và các em thông cảm cho những giây phút chờ đợi hay những bất tiện không mong muốn" - nội dung mở đầu trong bài viết của Công an phường Kim Trà.

Công an phường Kim Trà cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc tới 184 quý phụ huynh và các bạn học sinh đã cùng kiên nhẫn chia sẻ, thấu hiểu và đồng hành cùng họ trong đợt cấp căn cước. "Sự hợp tác của các bạn đã giúp hoàn thành thủ tục cho tấm thẻ căn cước – dấu mốc trưởng thành đầu tiên trong cuộc đời của các em. Xin cảm ơn sự tin tưởng tuyệt đối mà phụ huynh đã dành cho lực lượng công an phường" - nội dung status của Công an phường Kim Trà. 

Đơn vị này cũng đặc biệt xin gửi lời cảm ơn đến tổ cấp căn cước phường Hương Trà đã không quản ngại vất vả, phối hợp nhịp nhàng để hỗ trợ họ hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Vào ngày 10-1, Công an phường Kim Trà đã phối hợp với tổ cấp căn cước phường Hương Trà để thực hiện cấp căn cước cho các trường hợp bị mất thẻ căn cước công dân, căn cước; các trường hợp đến tuổi phải đổi căn cước theo quy định hoặc chưa làm căn cước. Có 184 công dân từ đủ 14 tuổi trên địa bàn phường Kim Trà đã được làm thủ tục cấp căn cước trong đợt này.

Khi nhận được thông báo từ Công an xã Long Thành sẽ đến tận nhà hỗ trợ làm căn cước, gia đình cụ không giấu được niềm vui, sự xúc động.

(NLĐO)- Theo Cục trưởng Cục CSGT khi 35 trung tâm dữ liệu trên được hoàn thiện, người dân tham gia giao thông chỉ cần mang thẻ căn cước.

(NLĐO)- Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 64 quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và người dân.

