Công an phường ở Huế đăng "lời xin lỗi" dù không ai phàn nàn buổi làm căn cước

Ngày 13-1, dòng trạng thái "Lời xin lỗi và cảm ơn sâu sắc" đăng tải trên Fanpage của Công an phường Kim Trà, TP Huế tiếp tục nhận được nhiều sự quan tâm, chia sẻ, yêu thích của nhiều người.

Trước đó, Công an phường Kim Trà đã có bài viết gửi "quý phụ huynh và các em học sinh" sau đợt cấp căn cước cho các công dân trên địa bàn phường này vào ngày thứ bảy, 10-1.

Công an phường Kim Trà làm thủ tục cấp căn cước cho công dân trên địa bàn phường vào ngày 10-1. Ảnh: Công an phường Kim Trà.

"Lời đầu tiên, chúng tôi xin gửi một lời xin lỗi chân thành tới quý phụ huynh và các em học sinh tham gia đợt cấp căn cước ngày hôm nay. Do số lượng hồ sơ lớn và tập trung trong thời gian ngắn, dù đã nỗ lực hết mình, công tác tiếp đón và hướng dẫn chắc chắn chưa thể chu đáo và trọn vẹn nhất. Rất mong quý phụ huynh và các em thông cảm cho những giây phút chờ đợi hay những bất tiện không mong muốn" - nội dung mở đầu trong bài viết của Công an phường Kim Trà.

Công an phường Kim Trà cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc tới 184 quý phụ huynh và các bạn học sinh đã cùng kiên nhẫn chia sẻ, thấu hiểu và đồng hành cùng họ trong đợt cấp căn cước. "Sự hợp tác của các bạn đã giúp hoàn thành thủ tục cho tấm thẻ căn cước – dấu mốc trưởng thành đầu tiên trong cuộc đời của các em. Xin cảm ơn sự tin tưởng tuyệt đối mà phụ huynh đã dành cho lực lượng công an phường" - nội dung status của Công an phường Kim Trà.

Đơn vị này cũng đặc biệt xin gửi lời cảm ơn đến tổ cấp căn cước phường Hương Trà đã không quản ngại vất vả, phối hợp nhịp nhàng để hỗ trợ họ hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Vào ngày 10-1, Công an phường Kim Trà đã phối hợp với tổ cấp căn cước phường Hương Trà để thực hiện cấp căn cước cho các trường hợp bị mất thẻ căn cước công dân, căn cước; các trường hợp đến tuổi phải đổi căn cước theo quy định hoặc chưa làm căn cước. Có 184 công dân từ đủ 14 tuổi trên địa bàn phường Kim Trà đã được làm thủ tục cấp căn cước trong đợt này.