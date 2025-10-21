Ấm lòng cảnh làm căn cước cho cụ bà 100 tuổi

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chuyện thường ngày ở phường, xã

Ấm lòng cảnh làm căn cước cho cụ bà 100 tuổi

Bài và ảnh: Minh Nguyên

Khi nhận được thông báo từ Công an xã Long Thành sẽ đến tận nhà hỗ trợ làm căn cước, gia đình cụ không giấu được niềm vui, sự xúc động.

Cụ Nguyễn Thị Ngọc Châu (ngụ ấp Văn Hải, xã Long Thành, tỉnh Đồng Nai) năm nay hơn 100 tuổi, do tuổi cao, sức yếu, việc đi lại trở nên khó khăn, mọi sinh hoạt hằng ngày đều phụ thuộc vào con cháu.

Vì thế, khi nhận được thông báo từ Công an xã Long Thành sẽ đến tận nhà hỗ trợ làm căn cước, gia đình cụ không giấu được niềm vui, sự xúc động.

Để hoàn tất thủ tục cấp căn cước cho cụ Châu, hai cán bộ Công an xã Long Thành đã mất hơn 1 giờ chuẩn bị và thực hiện ngay tại giường của cụ. Các thao tác chụp ảnh, lăn tay được thực hiện nhịp nhàng, khéo léo. Vừa làm, các chiến sĩ vừa trò chuyện, tạo không khí thân tình, thể hiện sự tận tâm, chu đáo và kính trọng người cao tuổi.

Ấm lòng cảnh làm căn cước cho cụ bà 100 tuổi - Ảnh 1.

Công an xã Long Thành, tỉnh Đồng Nai đến tận nhà làm thẻ căn cước cho cụ Nguyễn Thị Ngọc Châu

Chị Hạnh Tuyền (cháu gái cụ) xúc động: "Bà nội đã hơn 100 tuổi, được công an đến tận nhà làm thẻ, gia đình rất vui và hạnh phúc. Xin cảm ơn các chiến sĩ đã nhiệt tình giúp đỡ".

Việc cấp căn cước cho các trường hợp đặc biệt không chỉ là nhiệm vụ hành chính mà còn là hành động nhân văn, thể hiện sự quan tâm của công an với cộng đồng. Đại diện Công an xã Long Thành cho biết việc này được triển khai đồng bộ, đơn vị sẵn sàng đến tận nhà hỗ trợ người cao tuổi, yếu thế, khuyết tật… để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp cho công dân.

Ngoài ra, Công an xã Long Thành, tỉnh Đồng Nai chính thức triển khai phục vụ làm thẻ căn cước, đăng ký cư trú, thu nhận định danh điện tử mức 2 liên tục trong 24/24 giờ mỗi ngày, kể cả thứ bảy, chủ nhật.

Thiếu tá Lê Quốc Dũng, Phó trưởng Công an xã Long Thành, cho biết việc chủ động mở rộng khung giờ phục vụ đã tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho nhân dân, nhất là người lao động không có thời gian vào ban ngày. Đây là hoạt động thể hiện tinh thần "Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ" ngay từ những ngày đầu kiện toàn bộ máy chính quyền cơ sở sau sáp nhập. 

Tin liên quan

Chuyện thường ngày ở phường, xã: Ấm lòng cùng tấm giấy khai sinh

Chuyện thường ngày ở phường, xã: Ấm lòng cùng tấm giấy khai sinh

Trước thềm năm học mới, một câu chuyện ấm lòng đã diễn ra tại phường Tân Định, TP HCM.

Chuyện thường ngày ở phường xã: Yên tâm xây, sửa nhà cửa

Giờ đây người dân chỉ cần tuân thủ đúng quy hoạch chi tiết 1/500 và thông báo cho chính quyền là có thể yên tâm bắt tay xây, sửa nhà cửa.

Chuyện thường ngày ở phường, xã: Truyền cảm hứng tại không gian công cộng

Khu phố 2, phường Thới An, TP HCM còn được biết đến với tên chung cư Hoa Phượng.

công an Đồng Nai cụ bà căn cước phường xã Long Thành
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo