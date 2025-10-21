Ấm lòng cảnh làm căn cước cho cụ bà 100 tuổi

Cụ Nguyễn Thị Ngọc Châu (ngụ ấp Văn Hải, xã Long Thành, tỉnh Đồng Nai) năm nay hơn 100 tuổi, do tuổi cao, sức yếu, việc đi lại trở nên khó khăn, mọi sinh hoạt hằng ngày đều phụ thuộc vào con cháu.

Vì thế, khi nhận được thông báo từ Công an xã Long Thành sẽ đến tận nhà hỗ trợ làm căn cước, gia đình cụ không giấu được niềm vui, sự xúc động.

Để hoàn tất thủ tục cấp căn cước cho cụ Châu, hai cán bộ Công an xã Long Thành đã mất hơn 1 giờ chuẩn bị và thực hiện ngay tại giường của cụ. Các thao tác chụp ảnh, lăn tay được thực hiện nhịp nhàng, khéo léo. Vừa làm, các chiến sĩ vừa trò chuyện, tạo không khí thân tình, thể hiện sự tận tâm, chu đáo và kính trọng người cao tuổi.

Công an xã Long Thành, tỉnh Đồng Nai đến tận nhà làm thẻ căn cước cho cụ Nguyễn Thị Ngọc Châu

Chị Hạnh Tuyền (cháu gái cụ) xúc động: "Bà nội đã hơn 100 tuổi, được công an đến tận nhà làm thẻ, gia đình rất vui và hạnh phúc. Xin cảm ơn các chiến sĩ đã nhiệt tình giúp đỡ".

Việc cấp căn cước cho các trường hợp đặc biệt không chỉ là nhiệm vụ hành chính mà còn là hành động nhân văn, thể hiện sự quan tâm của công an với cộng đồng. Đại diện Công an xã Long Thành cho biết việc này được triển khai đồng bộ, đơn vị sẵn sàng đến tận nhà hỗ trợ người cao tuổi, yếu thế, khuyết tật… để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp cho công dân.

Ngoài ra, Công an xã Long Thành, tỉnh Đồng Nai chính thức triển khai phục vụ làm thẻ căn cước, đăng ký cư trú, thu nhận định danh điện tử mức 2 liên tục trong 24/24 giờ mỗi ngày, kể cả thứ bảy, chủ nhật.

Thiếu tá Lê Quốc Dũng, Phó trưởng Công an xã Long Thành, cho biết việc chủ động mở rộng khung giờ phục vụ đã tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho nhân dân, nhất là người lao động không có thời gian vào ban ngày. Đây là hoạt động thể hiện tinh thần "Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ" ngay từ những ngày đầu kiện toàn bộ máy chính quyền cơ sở sau sáp nhập.