HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Công an phường Tân Hưng phá hai vụ trộm xảy ra tại một trung tâm thương mại

Đông Hoa

(NLĐO) - Sau khi tiếp nhận thông tin từ người dân, Công an phường Tân Hưng (TP HCM) nhanh chóng truy xét được nghi phạm.

Thông tin từ Công an phường Tân Hưng (TP HCM) cho biết vừa phá hai vụ trộm cắp xảy ra tại một trung tâm thương mại.

Công an phường Tân Hưng phá hai vụ trộm xảy ra tại một trung tâm thương mại- Ảnh 1.

T.N.T (23 tuổi) - nghi phạm mở cốp xe lấy bóp cùng thẻ ATM.

Chiều 7-9, nam thanh niên 24 tuổi đến gửi xe tại tầng hầm một trung tâm thương mại ở đường Nguyễn Văn Linh, phường Tân Hưng thì bị mất bóp cùng thẻ ATM để trong cốp xe.

Khi đang xem phim tại đây, nam thanh niên nhận được tin nhắn báo tài khoản bị rút hơn 9 triệu đồng. Ngay sau đó, nam thanh niên đến Công an phường Tân Hưng trình báo.

Ngay sau đó, Công an phường Tân Hưng phối hợp với các lực lượng vào cuộc truy xét bắt giữ nghi phạm T.N.T (23 tuổi).

Tại cơ quan công an, T. khai nhận hành vi của mình. Công an phường Tân Hưng sau đó lập hồ sơ xử lý theo quy định.

Đến sáng 15-9, người phụ nữ 35 tuổi đã đến Công an phường Tân Hưng trình báo bị báo mất một thùng hàng trị giá hơn 25 triệu đồng cũng tại trung tâm thương mại trên.

Công an phường Tân Hưng phá hai vụ trộm xảy ra tại một trung tâm thương mại- Ảnh 2.

N.H.L (41 tuổi) - người đàn ông đội mũ trắng.

Người phụ nữ trình bày là trong lúc nhân viên giao nhận đã sơ suất để cửa sau xe tải mở.

Vào cuộc truy xét nhanh, công an đã bắt giữ nghi phạm N.H.L (41 tuổi). Tại cơ quan công an, L. khai nhận hành vi của mình. Công an phường Tân Hưng cũng thu giữ tang vật.

Công an phường Tân Hưng khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, chủ động bảo quản tài sản cá nhân khi đến các trung tâm thương mại, không để đồ đạc có giá trị trong cốp xe.

Tin liên quan

Vụ án Asanzo: Phạm Văn Tam bất ngờ nhận tội

Vụ án Asanzo: Phạm Văn Tam bất ngờ nhận tội

(NLĐO) – Kiểm sát viên nhấn mạnh vụ án được đánh giá tương đối phức tạp vì thái độ mà các bị cáo thể hiện.

Đang xét xử hàng loạt cựu công chức trong vụ án "hô biến" 250.000 m² đất công thành đất tư

(NLĐO)- Nguyễn Văn Thanh làm giả hồ sơ, biến 250.000 m² đất công thành đất tư, từ đó lộ đường dây hối lộ, rửa tiền liên quan đến nhiều công chức ở TP HCM

Chùm ảnh: Đồng loạt xét xử 2 vụ án lớn ở TP HCM

(NLĐO) – TAND TP HCM đang xét xử hai vụ án lớn gây chú ý dư luận.

Phường Tân Hưng TP HCM vụ án trộm
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo