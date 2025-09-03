Đột nhập nhà nữ danh hài trộm cắp tài sản, lãnh 2 năm tù

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Đột nhập nhà nữ danh hài trộm cắp tài sản, lãnh 2 năm tù

Minh Khuê

(NLĐO) - Một người đàn ông 37 tuổi bị kết án tù vì đột nhập, trộm cắp tài sản trị giá hàng chục triệu won tại nhà nữ danh hài Hàn Quốc Park Na-rae.


Truyền thông Hàn Quốc ngày 3-9 thông tin thẩm phán Tòa án Hình sự quận Tây Seoul đã đưa ra phán quyết 2 năm tù đối với một người đàn ông, vì tội đột nhập nhà riêng trộm cắp tài sản.

Theo đó, người đàn ông họ Jung đã đột nhập nhà nữ danh hài Park Na-rae tại Seoul vào tháng 4-2025, trộm cắp các vật dụng giá trị cao trước khi bỏ trốn. Ông ta đã cố gắng tiêu thụ một số tài sản trộm cắp được.

Nhận 2 năm tù giam vì trộm cắp nhà nữ danh hài - Ảnh 1.

Nữ danh hài Park Na-rae

Jung khai rằng ông ta không biết đó là nhà của Park Na-rae. Trước đó, ông ta từng bị bắt quả tang thực hiện một vụ trộm tại một ngôi nhà khác ở Yongsan.

"Bị cáo đã thừa nhận các cáo buộc và bày tỏ ý định tự thú tại Sở Cảnh sát Yongsan. Số tài sản trộm cắp đã được trả lại cho nạn nhân. Tuy nhiên, tòa án đã xem xét tiền án, tiền sự trước khi đưa ra phán quyết. Trong đó, mức án cũng được cân nhắc từ việc bị cáo phạm tội trong thời gian thử thách, giá trị cao của số tài sản bị đánh cắp cũng như yêu cầu xử phạt nghiêm khắc hành vi này từ phía nạn nhân" - thẩm phán nhận định. 

Thẩm phán cũng ra quyết định phạt tiền đối với 2 cá nhân, được gọi là A và B, bị truy tố vì tội tiêu thụ tài sản bị trộm cắp do sơ suất. A bị phạt 2 triệu won và B bị phạt 3 triệu won. Hồ sơ tại tòa lưu ý: "Chúng tôi đã xem xét việc họ không có tiền án, mức độ sơ suất và giá trị thị trường của các mặt hàng bị trộm cắp".

Park Na-rae, 39 tuổi, ra mắt khán giả năm 2006 với vai trò diễn viên hài. Trải qua hành trình dài, cô đã trở thành gương mặt nổi bật của làng giải trí Hàn Quốc. Ngoài nhiều chương trình truyền hình, cô còn tham gia đóng phim, lồng tiếng.

Park Na-rae đã giành được hơn 20 giải thưởng trong sự nghiệp của mình.

Tin liên quan

Thêm một phụ nữ bị bắt vì đột nhập nhà thần tượng

Thêm một phụ nữ bị bắt vì đột nhập nhà thần tượng

(NLĐO) – Một phụ nữ ngoài 40 tuổi đã bị bắt vì xâm phạm nhà riêng của ca sĩ Jungkook – thuộc nhóm nhạc thần tượng Hàn Quốc BTS.

Bắt kẻ đột nhập biệt thự của Kim Kardashian

(NLĐO) – Một người đàn ông được xác định tên Deandre Williams đã đột nhập biệt thự sang trọng của sao truyền hình thực tế Kim Kardashian ở khu Hidden Hills, Thành phố Los Angeles, bang California – Mỹ.

Nữ ca sĩ bị trộm đột nhập, cuỗm trang sức trị giá hơn 8 tỉ

(NLĐO) – Nữ ca sĩ Iggy Azalea, đình đám với những ca khúc “Fancy” và “Black Widow”, bị trộm đột nhập nhà cô và bạn trai Playboi Carti thuê tại Atlanta – Mỹ, lấy đi số trang sức trị giá 366.000 USD (hơn 8 tỉ đồng).

nữ danh hài Park Na-rae kẻ trộm cắp đột nhập tư gia nhận án tù giam
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo