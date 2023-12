Công an Quảng Nam bắt hàng loạt đối tượng phạm pháp

Ngày 18-12, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn, các phòng nghiệp vụ và công an các địa phương trên địa bàn tỉnh đã điều tra, truy xét, bắt giữ nhiều đối tượng vi phạm pháp luật.



Nguyễn Thị Luy Na và Nguyễn Trọng Duy bị bắt khẩn cấp

Theo đó, ngày 16-12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam đã ra lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Luy Na (SN 1987) và Nguyễn Trọng Duy (SN 1978, cùng trú phường An Phú, TP Tam Kỳ) về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Theo điều tra, năm 2021 đến nay, Na và Duy cho khoảng 76 người dân trên địa bàn tỉnh Quảng Nam vay hơn 9 tỉ đồng với lãi suất 120-180%/năm, đã thu lợi bất chính hơn 1,5 tỉ đồng. Quá trình cho vay, khi người vay chậm trả tiền, các đối tượng đăng bài bôi nhọ danh dự người vay đăng trên mạng xã hội Facebook, đồng thời gọi điện thoại đe doạ, gây sức ép để lấy tiền.

Trước đó, ngày 15-12, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Nam đã phối hợp với Công an TP Tam Kỳ, Công an huyện Đại Lộc bắt đối tượng Nguyễn Minh Phúc (SN 1995, trú xã Duy Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) để điều tra hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Đối tượng Nguyễn Minh Phúc

Theo điều tra, từ tháng 3-2022 đến nay, Phúc mua 1 tài khoản Fanpage Facebook đăng tải nhiều thông tin với nội dung bán các loại xe máy giá thấp hơn so với thị trường rồi chạy quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội để tìm kiếm, tiếp cận người mua.

Khi có người liên hệ mua xe, Phúc gọi điện, nhắn tin tư vấn về chủng loại, giá thành, hình thức giao xe và yêu cầu người mua xe gửi thông tin địa chỉ, giấy tờ tùy thân để Phúc làm giấy đăng ký xe chính chủ… mục đích là tạo lòng tin dẫn dụ người mua xe đặt cọc để chiếm đoạt tiền. Từ 3-2022 đến nay, Phúc đã lừa nhiều bị hại với số tiền trên 600 triệu đồng.

Đối tượng Mạc Đăng Phương bị Công an Hội An bắt tạm giam

Chiều 15-12, Cơ quan CSĐT Công an TP Hội An đã tiến hành bắt tạm giam đối tượng Mạc Đăng Phương (SN 1989, trú phường Thanh Hà, TP Hội An) về hành vi Cố ý gây thương tích. Đây là đối tượng có tiền sử sử dụng trái phép chất ma túy, thường xuyên có hành vi đe dọa, uy hiếp gây tâm lý bất an cho người dân tại khu vực sinh sống.

Bị can Ngô Văn Thủy

Cũng trong chiều 15-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Núi Thành đã tiến hành bắt tạm giam bị can Ngô Văn Thủy (SN 1979; trú thôn Xuân Trung, xã Tam Quang, huyện Núi Thành) về hành vi "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

2 đối tượng có hành vi cướp tài sản bị Công an Núi Thành bắt khẩn cấp

Cùng ngày 15-12, Công an TP Tam Kỳ, Công an huyện Núi Thành, Công an huyện Đại Lộc đã nhanh chóng điều tra, truy xét, bắt giữ 5 đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản, cướp tài sản của người dân trên địa bàn.