Công an Quảng Trị hỗ trợ đưa người đàn ông đi lạc hàng trăm km về Lạng Sơn

Chiều 2-10, Công an xã Vĩnh Thuỷ, tỉnh Quảng Trị cho biết vào 7 giờ 45 phút ngày 1-10, trong lúc tuần tra, kiểm soát, Tổ Cảnh sát trật tự của đơn vị nhận được tin báo của người dân về việc một người đàn ông lớn tuổi, có biểu hiện không tỉnh táo đứng giữa cầu Hiền Lương 2, đoạn qua địa bàn xã.

Có mặt tại địa điểm trên sau khi nhận tin báo, tổ công tác nhận thấy người đàn ông này có biểu hiện mệt mỏi, không bình thường.

Người đàn ông đứng giữa cầu một mình, có biểu hiện không bình thường

Lực lượng Công an xã Vĩnh Thủy đã đưa người đàn ông này đến cơ sở y tế để kiểm tra sức khoẻ, hỗ trợ ăn uống

Đến chiều tối 1-10, lực lượng Công an xã Vĩnh Thủy gửi nhà xe đưa người người đàn ông về nhà. Ảnh: Công an xã Vĩnh Thuỷ

Qua xác minh được biết người đàn ông tên là T.V.B (SN 1963, ngụ thôn Nà Nhì, xã Tân Tri, tỉnh Lạng Sơn). Vì có vấn đề về sức khỏe nên ông B. đi lạc đến tỉnh Quảng Trị.

Công an xã Vĩnh Thủy đã tìm cách liên hệ với người nhà và nhà xe tuyến Hà Nội để giúp đưa ông B. về nhà ngay trong chiều tối cùng ngày.

Đến sáng 2-10, gia đình thông tin đã đón ông B. về nhà an toàn, đồng thời bày tỏ sự vui mừng, cảm kích trước tình cảm và trách nhiệm của lực lượng Công an xã Vĩnh Thuỷ.