Thời sự

Công an giúp người phụ nữ đi lạc 500 km trong hơn 2 tháng về với gia đình

Đức Ngọc

(NLĐO) - Một người phụ nữ đi lạc khoảng 500 km được công an giúp đoàn tụ với gia đình.

Sáng 1-9, thông tin từ Công an xã Đô Lương, Nghệ An cho biết đơn vị vừa đưa một người phụ nữ ở tỉnh Sơn La trở về với gia đình sau hơn 2 tháng mất liên lạc. Trước đó, trong lúc tuần tra đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, tổ công tác Công an xã Đô Lương phát hiện một người phụ nữ có biểu hiện đi lạc, mệt mỏi, đói lả, lo lắng, hạn chế nhận thức và không giao tiếp bằng tiếng Kinh.

Công an giúp người phụ nữ đi lạc 500 km trong hơn 2 tháng về với gia đình - Ảnh 1.

Công an giúp người phụ nữ đi lạc hơn 500 km về với gia đình. Ảnh: Công an cung cấp

Tổ công tác đã động viên, trấn an đưa người này về trụ sở Công an xã Đô Lương để chăm sóc, bố trí nơi ăn nghỉ và giúp đỡ bà sớm tìm được người thân.

Sau đó, công an đã đăng tải trên các trang mạng xã hội đồng thời thông báo trên loa truyền thanh xã; liên hệ công an các xã, người có khả năng nói tiếng đồng bào dân tộc vùng cao để giao tiếp tìm người thân, địa chỉ nơi cư trú của người phụ nữ.

Phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an tỉnh Nghệ An truy tìm thông tin của công dân thông qua dùng thiết bị xác minh di động để nhận diện qua khuôn mặt.

Người phụ nữ sau đó được xác định là bà T.T.S. (49 tuổi), ngụ bản Cửa Rừng, xã Co Mạ, tỉnh Sơn La. Nơi ở của bà S. cách xã Đô Lương hơn 500 km. Công an xã Đô Lương đã liên hệ với Công an xã Co Mạ, tỉnh Sơn La để tìm người thân cho bà S..

Theo anh T.A.L. (39 tuổi, em trai bà S.) cho biết bà S. bị hạn chế nhận thức và khó giao tiếp, đã đi lạc kể từ ngày 20-6. Trong thời gian hơn 2 tháng qua, theo gia đình đã tìm kiếm bà S. khắp nơi nhưng không có kết quả. Khi được công an xã Đô Lương thông báo tìm thấy gia đình rất xúc động, vui mừng, gửi lời cảm ơn tới các chiến sĩ công an giúp người thân đoàn tụ với gia đình.

CLIP: Người mẹ vỡ òa cảm xúc khi tìm thấy con trai 3 tuổi đi lạc trong đêm, giữa rẫy vắng

CLIP: Người mẹ vỡ òa cảm xúc khi tìm thấy con trai 3 tuổi đi lạc trong đêm, giữa rẫy vắng

(NLĐO)- Tìm thấy con trai 3 tuổi đi lạc trong đêm, giữa rẫy vắng, người mẹ khóc nức nở, gửi lời cảm ơn lực lượng chức năng và người dân đã hỗ trợ tìm kiếm.

Bé 5 tuổi đi lạc 8 ngày đã có người đến nhận là cô ruột

(NLĐO)- Bé gái đến quán cà phê chơi rồi sau đó nói không biết nhà ở đâu...

Người đàn ông đi lạc 7 ngày trong rừng

(NLĐO)- Lực lượng chức năng cùng gia đình đã tìm thấy người đàn ông ở Thanh Hóa mất tích từ ngày 1 Tết do đi lạc vào rừng

    Thông báo