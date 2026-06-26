Công an Quảng Trị truy nã người đàn ông có tên Hồ Văn Doàn

Hồ Văn Doàn bị truy nã để phục vụ điều tra vụ tổ chức xuất cảnh trái phép

Ngày 26-6, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị thông tin vừa ra quyết định truy nã đối với Hồ Văn Doàn (SN 1974, trú thôn Ka Tăng, xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị) để phục vụ công tác điều tra vụ án tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.

Theo quyết định truy nã, Hồ Văn Doàn bị khởi tố về tội tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép theo khoản 1 Điều 348 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Hồ Văn Doàn. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, bị can đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú từ ngày 15-5-2026.

Cơ quan công an đề nghị bất kỳ người nào khi phát hiện hoặc bắt giữ được đối tượng truy nã cần nhanh chóng đưa đến cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc UBND gần nhất. Đồng thời, thông báo ngay cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị để phối hợp xử lý theo quy định của pháp luật.

Người dân có thể liên hệ Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị hoặc điều tra viên thụ lý vụ án Nguyễn Văn Bảo qua số điện thoại 0924.968.777 để cung cấp thông tin liên quan đến đối tượng truy nã.