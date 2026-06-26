Công an Quảng Trị truy nã người đàn ông có tên Hồ Văn Doàn

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ World Cup 2026 Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
World Cup 2026
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Công an Quảng Trị truy nã người đàn ông có tên Hồ Văn Doàn

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Công an tỉnh Quảng Trị vừa ra quyết định truy nã Hồ Văn Doàn về tội tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép - sau khi bỏ trốn khỏi địa phương.

Công an Quảng Trị truy nã Hồ Văn Doàn về tổ chức xuất cảnh trái phép - Ảnh 1.

Hồ Văn Doàn bị truy nã để phục vụ điều tra vụ tổ chức xuất cảnh trái phép

Ngày 26-6, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị thông tin vừa ra quyết định truy nã đối với Hồ Văn Doàn (SN 1974, trú thôn Ka Tăng, xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị) để phục vụ công tác điều tra vụ án tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.

Theo quyết định truy nã, Hồ Văn Doàn bị khởi tố về tội tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép theo khoản 1 Điều 348 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Hồ Văn Doàn. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, bị can đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú từ ngày 15-5-2026.

Cơ quan công an đề nghị bất kỳ người nào khi phát hiện hoặc bắt giữ được đối tượng truy nã cần nhanh chóng đưa đến cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc UBND gần nhất. Đồng thời, thông báo ngay cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị để phối hợp xử lý theo quy định của pháp luật.

Người dân có thể liên hệ Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị hoặc điều tra viên thụ lý vụ án Nguyễn Văn Bảo qua số điện thoại 0924.968.777 để cung cấp thông tin liên quan đến đối tượng truy nã.

Tin liên quan

Vụ sai phạm đất đai ở Quảng Trị: Nguyên Phó Chủ tịch huyện cùng 11 cán bộ sắp hầu tòa

Vụ sai phạm đất đai ở Quảng Trị: Nguyên Phó Chủ tịch huyện cùng 11 cán bộ sắp hầu tòa

(NLĐO) - Phiên tòa xét xử nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Hướng Hoá (cũ) cùng 11 cán bộ, lãnh đạo liên quan sai phạm đất đai sẽ diễn ra ngày 4-6

Người đàn ông bị bắt sau vụ đập phá, gây rối tại tiệm tạp hóa ở Quảng Trị

(NLĐO) - Sau mâu thuẫn tại tiệm tạp hóa ở Quảng Trị, người đàn ông 33 tuổi bị khởi tố, bắt tạm giam vì đập phá tài sản, gây rối trật tự công cộng.

Công an tỉnh Quảng Trị truy tìm người đàn ông có tên Dương Việt Hùng

(NLĐO) - Công an Quảng Trị phát thông báo truy tìm Dương Việt Hùng, người liên quan vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại xã Phú Trạch trong nhiều tháng

Quảng Trị Lao Bảo bỏ trốn truy nã bị can Hồ Văn Doàn tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo