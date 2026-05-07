Người đàn ông bị bắt sau vụ đập phá, gây rối tại tiệm tạp hóa ở Quảng Trị

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Người đàn ông bị bắt sau vụ đập phá, gây rối tại tiệm tạp hóa ở Quảng Trị

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Sau mâu thuẫn tại tiệm tạp hóa ở Quảng Trị, người đàn ông 33 tuổi bị khởi tố, bắt tạm giam vì đập phá tài sản, gây rối trật tự công cộng.

- Ảnh 1.

Ông Hoàng Ngọc Sơn bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Ngày 7-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Hoàng Ngọc Sơn (SN 1993, trú xã Phú Trạch) để điều tra về hành vi "gây rối trật tự công cộng".

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ ngày 2-5, Sơn đến tiệm tạp hóa của chị Phạm Thị Hồng Thơm tại thôn 3, xã Phú Trạch mua đồ thì xảy ra mâu thuẫn với người trong tiệm.

- Ảnh 2.

Sau mâu thuẫn tại cửa hàng tạp hóa, Hoàng Ngọc Sơn bị cáo buộc có hành vi đập phá tài sản, chửi bới và hành hung người khác.

- Ảnh 3.

Cơ quan công an thi hành lệnh bắt tạm giam Hoàng Ngọc Sơn sau vụ gây rối tại tiệm tạp hóa ở xã Phú Trạch.

Trong lúc xảy ra cãi vã, Sơn bị cáo buộc có hành vi đập phá tài sản, hành hung người khác, chửi bới, gây mất an ninh trật tự tại khu dân cư. Vụ việc khiến nhiều người dân địa phương bức xúc, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng công an đã tiến hành xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ để củng cố hồ sơ xử lý.

Tiếp đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Ngọc Sơn.

Một ngày sau, cơ quan chức năng thi hành lệnh bắt tạm giam bị can này để phục vụ công tác điều tra.

Tin liên quan

Triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, chiếm đoạt hơn 3.000 tỉ đồng mỗi năm

Triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, chiếm đoạt hơn 3.000 tỉ đồng mỗi năm

(NLĐO) - Công an Quảng Trị triệt phá đường dây lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia, bắt 61 người, số tiền chiếm đoạt ước hơn 3.000 tỉ đồng/năm.

Khoảnh khắc xe buýt vượt ẩu trên đèo Cùa, Quảng Trị

(NLĐO) - Tài xế xe buýt vượt ẩu trên đường đèo đã bị lập biên bản xử phạt sau phản ánh của người dân

Công an tỉnh Quảng Trị truy tìm người đàn ông có tên Dương Việt Hùng

(NLĐO) - Công an Quảng Trị phát thông báo truy tìm Dương Việt Hùng, người liên quan vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại xã Phú Trạch trong nhiều tháng

Quảng Trị gây rối trật tự công cộng đập phá tài sản Hoàng Ngọc Sơn bắt giam xã Phú Trạch gây rối tại tiệm tạp hoá
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo