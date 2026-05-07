Người đàn ông bị bắt sau vụ đập phá, gây rối tại tiệm tạp hóa ở Quảng Trị

Ông Hoàng Ngọc Sơn bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Ngày 7-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Hoàng Ngọc Sơn (SN 1993, trú xã Phú Trạch) để điều tra về hành vi "gây rối trật tự công cộng".

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ ngày 2-5, Sơn đến tiệm tạp hóa của chị Phạm Thị Hồng Thơm tại thôn 3, xã Phú Trạch mua đồ thì xảy ra mâu thuẫn với người trong tiệm.

Trong lúc xảy ra cãi vã, Sơn bị cáo buộc có hành vi đập phá tài sản, hành hung người khác, chửi bới, gây mất an ninh trật tự tại khu dân cư. Vụ việc khiến nhiều người dân địa phương bức xúc, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng công an đã tiến hành xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ để củng cố hồ sơ xử lý.

Một ngày sau, cơ quan chức năng thi hành lệnh bắt tạm giam bị can này để phục vụ công tác điều tra.