Công an tuần tra lúc nửa đêm, phát hiện 2 thanh niên làm chuyện lén lút

Công an xã Quảng Trạch phát hiện, bắt giữ các đối tượng khai thác cát trái phép

Ngày 7-8, Công an xã Quảng Trạch (Quảng Trị) thông tin vừa phát hiện và lập biên bản một vụ khai thác khoáng sản trái phép xảy ra trong đêm khuya tại địa bàn xã này.

Khoảng 0 giờ ngày 7-8, Tổ công tác Công an xã Quảng Trạch, tỉnh Quảng Trị trong quá trình tuần tra tại khu vực bãi cát ở thôn Tú Loan 2 (xã Quảng Hưng cũ), đã phát hiện Trần Quốc Tuấn (22 tuổi, trú thôn Pháp Kệ) đang điều khiển máy xúc múc cát lên xe tải.

Chiếc xe do Nguyễn Văn Tùng (30 tuổi, trú thôn Tú Loan 3) cầm lái, trên thùng xe chứa đầy cát.

Tại thời điểm kiểm tra, cả hai đối tượng không xuất trình được bất kỳ giấy tờ, hồ sơ nào liên quan đến hoạt động khai thác khoáng sản tại khu vực này. Cơ quan chức năng xác định đây là hành vi khai thác tài nguyên trái phép.

Ngay sau đó, tổ công tác đã lập biên bản hiện trường, tạm giữ phương tiện và tang vật, đồng thời đưa các đối tượng về trụ sở để tiếp tục làm rõ, xử lý theo quy định.

Đây là kết quả từ đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự đang được Công an xã Quảng Trạch triển khai trên địa bàn.