Pháp luật

Công an tuần tra lúc nửa đêm, phát hiện 2 thanh niên làm chuyện lén lút

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Lúc 0 giờ, giữa bãi cát vắng người, cảnh sát phát hiện 2 thanh niên đang lén lút xúc cát lên xe tải mà không có bất kỳ giấy tờ hợp pháp nào.

Công an Quảng Trị phát hiện vụ khai thác cát trái phép giữa đêm khuya - Ảnh 1.

Công an xã Quảng Trạch phát hiện, bắt giữ các đối tượng khai thác cát trái phép

Ngày 7-8, Công an xã Quảng Trạch (Quảng Trị) thông tin vừa phát hiện và lập biên bản một vụ khai thác khoáng sản trái phép xảy ra trong đêm khuya tại địa bàn xã này.

Khoảng 0 giờ ngày 7-8, Tổ công tác Công an xã Quảng Trạch, tỉnh Quảng Trị trong quá trình tuần tra tại khu vực bãi cát ở thôn Tú Loan 2 (xã Quảng Hưng cũ), đã phát hiện Trần Quốc Tuấn (22 tuổi, trú thôn Pháp Kệ) đang điều khiển máy xúc múc cát lên xe tải.

Chiếc xe do Nguyễn Văn Tùng (30 tuổi, trú thôn Tú Loan 3) cầm lái, trên thùng xe chứa đầy cát.

Tại thời điểm kiểm tra, cả hai đối tượng không xuất trình được bất kỳ giấy tờ, hồ sơ nào liên quan đến hoạt động khai thác khoáng sản tại khu vực này. Cơ quan chức năng xác định đây là hành vi khai thác tài nguyên trái phép.

Ngay sau đó, tổ công tác đã lập biên bản hiện trường, tạm giữ phương tiện và tang vật, đồng thời đưa các đối tượng về trụ sở để tiếp tục làm rõ, xử lý theo quy định.

Đây là kết quả từ đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự đang được Công an xã Quảng Trạch triển khai trên địa bàn.

Tin liên quan

Biệt phái 40 cán bộ trẻ xuống xã để hỗ trợ việc quản lý đất đai ở Quảng Trị

Biệt phái 40 cán bộ trẻ xuống xã để hỗ trợ việc quản lý đất đai ở Quảng Trị

(NLĐO) - Khoảng 40 cán bộ chuyên môn sẽ được Quảng Trị biệt phái về các xã để hỗ trợ quản lý đất đai, trong bối cảnh nhiều địa phương cấp xã còn lúng túng.

Chưa dập xong dịch tả heo, lại bùng phát dịch trâu bò ở Quảng Trị

(NLĐO) - Chưa hết dịch tả heo châu Phi, Quảng Trị lại công bố dịch viêm da nổi cục trên trâu bò. Chính quyền địa phương đang khẩn trương khoanh vùng, khống chế

Giải mã sự thật đằng sau những chiếc xe tải "xịt hơi cay, bắt cóc người" ở Quảng Trị

(NLĐO) - Công an xác định không có chuyện những người đi xe tải thực hiện "bắt cóc hay tấn công bằng hơi cay" như tin lan truyền trên mạng xã hội.

