Công an Tây Ninh phá đường dây thuốc lá lậu lớn nhất từ trước đến nay

Ngày 18-11, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đang tạm giữ Trần Ngọc Hải (37 tuổi, quê Bình Thuận), Nguyễn Thành Việt (40 tuổi, quê Long An), Nguyễn Thị Hồng (48 tuổi; ngụ huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh) và Huỳnh Văn Linh (30 tuổi; ngụ huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh) để điều tra về hành vi vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu.

Các đối tượng tại cơ quan công an

Tang vật thu giữ khoảng 50.000 bao thuốc lá điếu nhập lậu các loại, 1 ô tô, 1 xe máy, 2 ĐTDĐ và nhiều vật chứng liên quan.

Một đối tượng bị khống chế cùng tang vật

Trước đó, chiều 13-11, tại khu vực bưu cục chuyển phát nhanh ở huyện Gò Dầu, trinh sát Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường - Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp cùng Công an huyện Gò Dầu, Công an thị xã Trảng Bàng bắt quả tang Hải điều khiển ô tô chở thuốc lá lậu đến gửi. Cùng lúc đó, trinh sát khống chế Việt đang chạy xe máy chở hàng đến bưu điện.

Số lượng lớn thuốc lá lậu được nhóm đối tượng vận chuyển rất tinh vi

Qua kiểm tra ô tô, công an thu giữ 5.000 bao thuốc lá điếu nhập lậu các loại, còn xe máy chở 1.000 bao.

Lực lượng công an phát hiện ở bưu cục có thêm 19 thùng giấy carton, bên trong chứa 7.610 bao thuốc lá điếu ngoại nhập lậu và 1.500 bao thuốc lá nội các loại do các đối tượng trong nhóm dùng xe máy vận chuyển đến trước đó.

Tại cơ quan công an, Việt và Hải khai được một đối tượng ở tỉnh Long An thuê vận chuyển thuốc lá từ xã Mỹ Quý Đông, huyện Đức Huệ đến bưu cục tại huyện Gò Dầu. Để tránh bị lực lượng công an phát hiện, đối tượng này hướng dẫn Việt, Hải cách thức tạo tài khoản, cửa hàng kinh doanh giả ngụy trang trên trang thương mại điện tử Lazada hoặc trên sàn giao dịch điện tử Bambooship nhằm tạo các đơn vận chuyển với nội dung giả là sản phẩm linh kiện điện tử nhưng thực chất trong mỗi kiện hàng là thuốc lá nhập lậu để gửi đi các tỉnh, thành tiêu thụ.

Các đối tượng bị bắt quả tang cùng tang vật

Từ lời khai của 2 đối tượng trên, công an bắt khẩn cấp thêm 2 đồng bọn là Hồng và Linh.

Nhóm đối tượng này thừa nhận trung bình mỗi ngày vận chuyển khoảng 30 - 70 thùng hàng, ước tính chứa khoảng 7.000 - 15.000 gói thuốc lá ngoại nhập lậu các loại.

Trong 2 ngày 17 và 18-11, Công an tỉnh Tây Ninh yêu cầu bưu cục chuyển phát nhanh chi nhánh Gò Dầu thu hồi 74 kiện hàng đã chuyển đến giao cho 30 cơ sở bưu cục ở miền Trung và miền Bắc. Công an thu giữ thêm 34.890 bao thuốc lá nhập lậu.

Tổng số lượng thuốc lá nhập lậu các loại mà công an thu giữ là 50.000 bao.

Để kịp thời động viên các lực lượng, đại tá Nguyễn Văn Trãi, Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh, đã trích thưởng 50 triệu đồng cho 3 tập thể, gồm: Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu và môi trường; Công an huyện Gò Dầu và Công an thị xã Trảng Bàng.