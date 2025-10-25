Công an Thanh Hóa bắt ô tô chở gỗ trái phép

Ngày 25-10, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, khoảng 21 giờ 50 phút ngày 21-10, tại Km36 Quốc lộ 217, đoạn qua địa bàn xã Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa, Tổ công tác của Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Công an xã Quan Sơn và Hạt Kiểm lâm Quan Sơn tiến hành kiểm tra xe ô tô biển kiểm soát 36K-042.xx do ông T.L.Q. (ngụ xã Thọ Ngọc, tỉnh Thanh Hóa) điều khiển, chở gỗ không rõ nguồn gốc.

Ô tô chở gỗ bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp kiểm tra, xử lý

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe đang vận chuyển 10 khúc gỗ dổi (thuộc nhóm gỗ rừng tự nhiên thuộc nhóm III), có tổng khối lượng 0,553 m3.

Tại thời điểm kiểm tra, lái xe không xuất trình được hồ sơ, giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số gỗ nói trên.

Tổ tuần tra đã phối hợp với Công an xã Quan Sơn bàn giao phương tiện cùng tang vật cho Hạt Kiểm lâm Quan Sơn để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.