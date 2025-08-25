HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Lực lượng chức năng nổ súng trấn áp tài xế chở gỗ Bình Linh

Cao Nguyên

(NLĐO) – Quá trình truy đuổi, lực lượng chức năng buộc phải nổ 3 phát súng chỉ thiên để trấn áp đối tượng chở 1 xe gỗ Bình Linh.

Ngày 25-8, Đại diện Trạm Bảo vệ rừng xã Tây Sơn (tỉnh Đắk Lắk) cho biết vừa ngăn chặn chiếc xe chở nhiều khúc gỗ Bình Linh.

Lực lượng chức năng nổ súng trấn áp tài xế chở gỗ Bình Linh- Ảnh 1.

Lực lượng chức năng nổ súng trấn áp tài xế chở gỗ lậu

Trước đó, khoảng 3 giờ cùng ngày, nhân viên Trạm Bảo vệ rừng xã Tây Sơn phối hợp Công an xã Tây Sơn tổ chức tuần tra và phát hiện một ô tô có biểu hiện nghi vấn.

Khi ra hiệu lệnh dừng xe, tài xế lái ô tô BKS: 78A-26217 tăng ga bỏ chạy. Lực lượng chức năng đã truy đuổi, nổ 3 phát súng chỉ thiên để cảnh cáo.

Sau đó, lực lượng chức năng đã chặn được chiếc xe, riêng tài xế băng rừng bỏ chạy.

Kiểm tra phương tiện, lực lượng chức năng phát hiện có 21 khúc gỗ Bình Linh (nhóm III), kích thước mặt cắt ngang khoảng 18cm, dài từ 1,5 - 2m.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.

Tin liên quan

Vụ clip CSGT bắn chỉ thiên khi bị đuổi đánh: Khởi tố, bắt kẻ cầm đầu

Vụ clip CSGT bắn chỉ thiên khi bị đuổi đánh: Khởi tố, bắt kẻ cầm đầu

(NLĐO) - Cơ quan công an xác định Cháng A Nhùi là người cầm đầu, kích động đám đông và trực tiếp có hành vi chống đối lực lượng chức năng

Vụ CSGT rút súng bắn chỉ thiên khi bị đuổi đánh: Tạm giữ 1 đối tượng

(NLĐO) - Không đội mũ bảo hiểm, khi bị lực lượng chức năng yêu cầu kiểm tra, các đối tượng đã không chấp hành hiệu lệnh mà còn đe dọa, tấn công một CSGT

Công an nổ súng chỉ thiên giải tán đám đông bao vây nhà chủ hụi

(NLĐO) - Chỉ vài giờ sau khi chủ hụi tuyên bố "bể hụi", nhiều người kéo đến nhà đòi xiết nợ, đôi bên xảy ra ẩu đả.

