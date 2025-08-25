Lực lượng chức năng nổ súng trấn áp tài xế chở gỗ Bình Linh

Ngày 25-8, Đại diện Trạm Bảo vệ rừng xã Tây Sơn (tỉnh Đắk Lắk) cho biết vừa ngăn chặn chiếc xe chở nhiều khúc gỗ Bình Linh.

Lực lượng chức năng nổ súng trấn áp tài xế chở gỗ lậu

Trước đó, khoảng 3 giờ cùng ngày, nhân viên Trạm Bảo vệ rừng xã Tây Sơn phối hợp Công an xã Tây Sơn tổ chức tuần tra và phát hiện một ô tô có biểu hiện nghi vấn.

Khi ra hiệu lệnh dừng xe, tài xế lái ô tô BKS: 78A-26217 tăng ga bỏ chạy. Lực lượng chức năng đã truy đuổi, nổ 3 phát súng chỉ thiên để cảnh cáo.

Sau đó, lực lượng chức năng đã chặn được chiếc xe, riêng tài xế băng rừng bỏ chạy.

Kiểm tra phương tiện, lực lượng chức năng phát hiện có 21 khúc gỗ Bình Linh (nhóm III), kích thước mặt cắt ngang khoảng 18cm, dài từ 1,5 - 2m.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.