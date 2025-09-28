Công an Thanh Hóa giúp dân gặt lúa "chạy" bão số 10 Bualoi

Do ảnh hưởng của bão số 10 Bualoi, từ đêm 26-9 đến ngày 28-9, trên địa bàn các xã của tỉnh Thanh Hóa xảy ra mưa lớn trên diện rộng, đặc biệt là các xã miền núi.

Hình ảnh Công an xã Vạn Xuân cùng chính quyền địa phương xuống đồng giúp dân gặp lúa chạy bão số 10 Bualoi sắp vào. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Tại xã Vạn Xuân, đêm 27-9, do mưa lớn kèm theo lũ từ thượng nguồn đổ về khiến hơn 2 ha lúa của hơn 200 hộ dân ở thôn Ná Mén (xã Vạn Xuân) bị đổ rạp và ngập trong nước, nguy cơ mất trắng rất cao.

Nhằm giúp người dân vớt vát chút thành quả lao động vất vả, sáng 28-9, gần 50 cán bộ, chiến sĩ Công an xã Vạn Xuân và Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đã cùng các lực lượng quân sự, thanh niên, phụ nữ đã xuống đồng giúp dân gặt lúa trước khi bão số 10 Bualoi đổ bộ.

Hình ảnh Công an xã Vạn Xuân cùng lực lượng chức năng xuống đồng giúp dân gặt lúa chạy bão số 10 Bualoi:

Dù bão số 10 Bualoi chưa vào, nhưng mưa lớn khiến nước tràn vào khu đồng ở thôn Ná Mén (xã Vạn Xuân) khiến hơn 2 ha lúa của người dân đổ rạp, ngập trong nước

Trước nguy cơ mất trắng nếu bão số 10 gây ảnh hưởng lớn, chính quyền xã Vạn Xuân với lực lượng nòng cốt là Công an xã, Tổ bảo vệ an ninh cơ sở, bộ đội... đã ra đồng giúp dân gặt lúa

Hơn 50 người đã được huy động tham gia thu hoạch lúa cùng người dân thôn Ná Mén

Những hình ảnh ấm tình người giữa công an và người dân xã Vạn Xuân