Thời sự

Công an Thanh Hóa giúp dân gặt lúa "chạy" bão số 10 Bualoi

Tuấn Minh

(NLĐO)- Công an xã Vạn Xuân (Thanh Hóa) đã ra đồng giúp người dân gặt lúa trước khi bão số 10 Bualoi đổ bộ, bảo vệ thành quả lao động

Do ảnh hưởng của bão số 10 Bualoi, từ đêm 26-9 đến ngày 28-9, trên địa bàn các xã của tỉnh Thanh Hóa xảy ra mưa lớn trên diện rộng, đặc biệt là các xã miền núi.

Công an Thanh Hóa giúp dân gặt lúa "chạy" bão số 10 Bualoi- Ảnh 1.

Hình ảnh Công an xã Vạn Xuân cùng chính quyền địa phương xuống đồng giúp dân gặp lúa chạy bão số 10 Bualoi sắp vào. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Tại xã Vạn Xuân, đêm 27-9, do mưa lớn kèm theo lũ từ thượng nguồn đổ về khiến hơn 2 ha lúa của hơn 200 hộ dân ở thôn Ná Mén (xã Vạn Xuân) bị đổ rạp và ngập trong nước, nguy cơ mất trắng rất cao.

Nhằm giúp người dân vớt vát chút thành quả lao động vất vả, sáng 28-9, gần 50 cán bộ, chiến sĩ Công an xã Vạn Xuân và Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đã cùng các lực lượng quân sự, thanh niên, phụ nữ đã xuống đồng giúp dân gặt lúa trước khi bão số 10 Bualoi đổ bộ.

Hình ảnh Công an xã Vạn Xuân cùng lực lượng chức năng xuống đồng giúp dân gặt lúa chạy bão số 10 Bualoi:

Công an Thanh Hóa giúp dân gặt lúa "chạy" bão số 10 Bualoi- Ảnh 2.

Dù bão số 10 Bualoi chưa vào, nhưng mưa lớn khiến nước tràn vào khu đồng ở thôn Ná Mén (xã Vạn Xuân) khiến hơn 2 ha lúa của người dân đổ rạp, ngập trong nước

Công an Thanh Hóa giúp dân gặt lúa "chạy" bão số 10 Bualoi- Ảnh 3.

Trước nguy cơ mất trắng nếu bão số 10 gây ảnh hưởng lớn, chính quyền xã Vạn Xuân với lực lượng nòng cốt là Công an xã, Tổ bảo vệ an ninh cơ sở, bộ đội... đã ra đồng giúp dân gặt lúa

Công an Thanh Hóa giúp dân gặt lúa "chạy" bão số 10 Bualoi- Ảnh 4.

Hơn 50 người đã được huy động tham gia thu hoạch lúa cùng người dân thôn Ná Mén

Công an Thanh Hóa giúp dân gặt lúa "chạy" bão số 10 Bualoi- Ảnh 5.

Những hình ảnh ấm tình người giữa công an và người dân xã Vạn Xuân

Công an Thanh Hóa giúp dân gặt lúa "chạy" bão số 10 Bualoi- Ảnh 6.

Công an Thanh Hóa giúp dân gặt lúa "chạy" bão số 10 Bualoi- Ảnh 7.

Những việc làm kịp thời, ý nghĩa của cán bộ, chiến sĩ Công an xã Vạn Xuân đã để lại hình ảnh đẹp trong lòng nhân dân, góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, trở thành điểm tựa tin cậy, vững chắc “Lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an".

 

Tin liên quan

Đà Nẵng: Mưa lớn từng cơn do ảnh hưởng bão số 10 Bualoi, gió rít nhẹ

Đà Nẵng: Mưa lớn từng cơn do ảnh hưởng bão số 10 Bualoi, gió rít nhẹ

(NLĐO) - Lượng mưa trong ngày 28-9 tại TP Đà Nẵng giảm hơn so với ngày trước đó, bão số 10 Bualoi gây gió nhẹ ở một số khu vực ven biển

Bão số 10 Bualoi giật cấp 15 áp sát, nhiều khu vực mưa lớn gây sạt lở, chia cắt

(NLĐO) - Mưa lớn do bão số 10 Bualoi đã khiến nhiều nơi xảy ra sạt lở đất, gây cô lập chia cắt.

Bão số 10 Bualoi: Tìm thấy thi thể phụ nữ bị nước cuốn trôi, 75 ngôi nhà tốc mái

(NLĐO) - Lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân bị nước cuốn trôi do mưa lớn vì ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10 Bualoi.

chính quyền địa phương Công an Thanh Hóa công an xã giúp dân gặt lúa bão số 10 bão số 10 bualoi giúp dân chạy bão
