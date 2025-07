Công an Thanh Hóa mạnh tay với các băng, ổ nhóm tội phạm có tổ chức

Chiều 10-7, tại cuộc họp báo do UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức, Đại tá Trịnh Văn Giang, Phó giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, cho biết lực lượng công an sẽ tiếp tục mạnh tay trấn áp, triệt xoá các băng, ổ nhóm tội phạm trên địa bàn, với quyết tâm chủ động tấn công "bóp chết từ trong trứng nước" tội phạm manh nha hình thành băng, ổ, nhóm.

Đại tá Trịnh Văn Giang, Phó giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, cho biết lực lượng công an sẽ tiếp tục đấu tranh, trấn áp các băng, ổ nhóm tội phạm có tổ chức, "không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Tại cuộc họp báo, nhiều phóng viên đã đặt các câu hỏi, trong đó nêu lên một số vụ án đấu tranh, bắt giữ nhiều trùm giang hồ "cộm cán" thời gian qua của Công an tỉnh Thanh Hóa được dư luận trong nhân dân đồng tình, ủng hộ rất cao. Đồng thời, đặt câu hỏi về công tác đấu tranh đối với những ổ nhóm tội phạm cộm cán trong thời gian tới.

Theo Đại tá Trịnh Văn Giang, Công an tỉnh Thanh Hóa sẽ tiếp tục chỉ đạo các phòng có liên quan, công an các xã, phường tiếp tục đấu tranh, mở rộng làm rõ các đối tượng trong vụ án có liên quan, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, "không có vùng cấm, không có ngoại lệ".

Nguyễn Huy Tùng (dấu mũi tên) con trai của ông trùm M. "gỗ" và Lê Chung Tài (tức Tài "bu"), con nuôi của trùm giang hồ Tuấn "thần đèn" bị khởi tố, bắt giữ liên quan tới các băng, ổ nhóm tội phạm

Triệt phá nhiều ổ nhóm tội phạm cộm cán

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, trong thời gian vừa qua, Bộ Công an và Công an tỉnh Thanh Hóa liên tiếp đấu tranh, triệt xóa nhiều băng, ổ nhóm tội phạm, bắt giữ nhiều trùm giang hồ cộm cán, được dư luận nhân dân trong tỉnh quan tâm, đồng tình.

Nổi bật như: Ngày 2-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu) Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Anh Tuấn (tức Tuấn "thần đèn"; SN 1973, ngụ phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) về 2 tội "Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Đến ngày 26-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Kim Thu (tức Thu "vệ sĩ"; SN 1984, hiện ngụ phường Đông Quang, tỉnh Thanh Hóa) liên quan tới đường dây sản xuất, buôn bán khí cười và mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý quy mô lớn ở nhiều tỉnh thành mà Công an tỉnh Thanh Hóa đã đấu tranh, triệt phá trước đó.

Các trùm giang hồ cộm cán xứ Thanh bị bắt giữ thời gian qua gồm: Tuấn "thần đèn", Vi "ngộ", Thu "vệ sĩ"

Tiếp đến, ngày 30-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt giữ Nguyễn Văn Vi (tức Vi "ngộ"; SN 1981; ngụ phường Ba Đình, TP Thanh Hóa) để điều tra do có liên quan băng nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức do trùm giang hồ Vi "ngộ" cầm đầu.

Gần đây nhất, ngày 9-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố bị can Nguyễn Huy Tùng, đồng thời khám xét tại số nhà 91 (đại lộ Lê Lợi, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa). Tùng là con trai của một "anh lớn" có số má ở xứ Thanh và cũng ở địa chỉ trên. Đây là ngôi nhà mà công an đã từng huy động lực lượng khám xét vào tháng 5-2023.

Cũng trong ngày 9-7, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin bắt giữ Lê Chung Tài (tức Tài "bu", con nuôi trùm giang hồ Tuấn "thần đèn; SN 1996; ngụ số nhà 37 Lê Hồng Sơn, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa), liên quan tới các băng, ổ nhóm tội phạm trên địa bàn.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc và Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh về quyết liệt đấu tranh triệt xóa các băng, ổ, nhóm tội phạm trên địa bàn tỉnh, Phòng Cảnh sát hình sự đã huy động lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung quản lý và đấu tranh với các băng, ổ, nhóm tội phạm hình sự ngay từ trong "trứng nước".