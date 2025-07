Công an tỉnh Thanh Hóa tối ngày 9-7 đã thông tin về việc khởi tố bị can, khám xét tại số nhà 91 (đại lộ Lê Lợi, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa). Đây là ngôi nhà của một trùm giang hồ ở xứ Thanh mà công an đã từng huy động lực lượng khám xét vào tháng 5-2023.

Công an tỉnh Thanh Hóa thì hành lệnh khởi tố, khám xét nhà Nguyễn Huy Tùng (xấu mũi tên) - con trai trùm giang hồ M. “gỗ”. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Theo thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, qua công tác nắm tình hình, tập trung triển khai các biện pháp nghiệp vụ, ngày 9-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra, làm rõ và khởi tố Nguyễn Huy Tùng (SN 1996, ngụ nhà 91, đại lộ Lê Lợi, phường Hạc Thành) và 4 đối tượng liên quan.

Nguyễn Huy Tùng được biết tới là con trai ông N.V.M. (biệt danh là M. "gỗ"). Tùng liên quan tới các băng, ổ nhóm tội phạm trên địa bàn mà Công an tỉnh Thanh Hóa đang đấu tranh, triệt xóa.

Hình ảnh công an khám nhà chiều 9-7. Ảnh: Thành Nam

Sau thu thập đủ chứng cứ, tài liệu, chiều ngày 9-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn, thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở đối với Nguyễn Huy Tùng.

Ngoài Nguyễn Huy Tùng, còn có 4 người liên quan gồm: Đào Mạnh Linh (SN 1984, ngụ 88C Cao Thắng, phường Hạc Thành); Lê Thị Tính (SN 1991, ngụ thôn 3, xã Triệu Sơn); Nguyễn Thị Bắc (SN 1980, ngụ Lô 48 LK03, Khu đô thị Đông Sơn, phường Đông Quang); Đặng Thị Lan Phương (SN 1983, ngụ phố Thống Nhất, phường Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa).

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.