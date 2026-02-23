Công an Thanh Hóa ra cảnh báo sau khi người phụ nữ bị bắt vì thu tiền gửi xe người đi lễ đầu năm

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Công an Thanh Hóa ra cảnh báo sau khi người phụ nữ bị bắt vì thu tiền gửi xe người đi lễ đầu năm

Tuấn Minh

(NLĐO)- Công an Thanh Hóa đề nghị nếu phát hiện có tình trạng thu tiền gửi xe trái quy định, cưỡng đoạt tài sản ở các cơ sở thờ tự thì báo cho công an gần nhất

Ngày 23-2, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đơn vị vừa ra khuyến cáo người dân khi tham gia các hoạt động tín ngưỡng tại đình, chùa, cơ sở thờ tự cần chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật sau khi một người phụ nữ ở Bắc Ninh bị bắt do thu tiền gửi xe trái quy định người dân khi đi lễ đầu năm.

Công an Thanh Hóa ra cảnh báo sau khi người phụ nữ bị bắt vì thu tiền gửi xe người đi lễ đầu năm - Ảnh 1.

Đối tượng Nguyễn Thị Mùi bị Công an tỉnh Bắc Ninh bắt giữ khẩn cấp do thu tiền gửi xe trái phép người dân đi lễ ngày đầu năm mới. Ảnh: Công an Bắc Ninh

Công an tỉnh Thanh Hóa đề nghị người dân chỉ gửi phương tiện tại các điểm trông giữ được cơ quan có thẩm quyền cho phép, có niêm yết công khai mức thu.

Khi phát hiện các hành vi tự ý tổ chức trông giữ phương tiện, thu tiền trái quy định hoặc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản, người dân cần kịp thời phản ánh, tố giác với cơ quan công an gần nhất để được tiếp nhận, xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, đề nghị Ban Quản lý các khu di tích, đền, chùa, các cơ sở thờ tự và Ban tổ chức các lễ hội đầu băm trên địa bàn tỉnh cần bố trí khu vực trông giữ xe và tổ chức trông, giữ xe theo đúng quy định, không để hình thành các điểm trông, giữ xe tự phát, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự.

Đề nghị người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, không tự ý tổ chức các hoạt động kinh doanh, dịch vụ khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép; không sử dụng hành lang, vỉa hè, lòng lề đường để phục vụ kinh doanh, bán hàng.

Công an Thanh Hóa ra cảnh báo sau khi người phụ nữ bị bắt vì thu tiền gửi xe người đi lễ đầu năm - Ảnh 2.

Đối tượng Nguyễn Thị Mùi tự ý thu tiền trông giữ xe trái phép. Ảnh cắt từ clip

Trước đó, ngày 22-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã bắt giữ khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Mùi (SN 1979, ngụ thôn Việt Hương, xã Kép, tỉnh Bắc Ninh) để điều tra về hành vi "Cưỡng đoạt tài sản" theo quy định tại Điều 170 Bộ luật Hình sự.

Nguyễn Thị Mùi là người đã có hành vi tự ý thu tiền trông giữ xe trái phép tại đoạn đường vào đền Bà chúa Then và đền Cô bé Chí Mìu. Trong quá trình thu tiền, đối tượng có hành vi to tiếng chửi bới, giật chìa khóa xe của một du khách nhằm ép buộc phải trả tiền, nếu không sẽ không trả chìa khóa và không cho phương tiện di chuyển, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự và bức xúc trong dư luận.

Tin liên quan

Đi chùa Bà bị “chặt” tiền gửi xe

Đi chùa Bà bị “chặt” tiền gửi xe

(NLĐO)- Đoạn khu vực lễ hội chùa Bà (Bình Dương), các con đường đã bị chiếm dụng để lập bãi giữ xe hơi, xe máy thu tiền khiến tình trạng giao thông vô cùng hỗn loạn, gây bức xúc cho người tham gia giao thông.

Aeon Mall Huế lên tiếng về việc thu phí gửi xe tránh lũ gây tranh cãi

(NLĐO) - Aeon Mall Huế cho rằng khi mực nước sông Hương đạt báo động II thì khu vực xung quanh người dân vẫn có thể di chuyển xe đến gửi trước khi lũ lên cao.

Xem lễ hội du lịch, bị “chặt chém” 30.000 đồng/lượt khi gửi xe máy

(NLĐO) – Cơ quan chức năng đang làm rõ việc một bãi giữ xe tự phát đã thu 30.000 đồng/lượt gửi xe máy, 80.000 đồng/lượt gửi ôtô của nhiều người dân vào tham quan lễ hội du lịch

bắt khẩn cấp cưỡng đoạt tài sản Công an Thanh Hóa tiền gửi xe thu tiền trái phép thu tiền gửi xe
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo