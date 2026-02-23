Bắt khẩn cấp người phụ nữ thu tiền gửi xe trái phép người đi lễ đầu năm

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Bắt khẩn cấp người phụ nữ thu tiền gửi xe trái phép người đi lễ đầu năm

Như Quỳnh

(NLĐO) - Chửi bới, giật chìa khóa, thu tiền gửi xe trái phép của người đi lễ chùa đầu năm, người phụ nữ đã bị bắt giữ.

Ngày 23-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Mùi (SN 1979, cư trú tại thôn Việt Hương, xã Kép) để điều tra về hành vi "Cưỡng đoạt tài sản".

- Ảnh 1.

Cơ quan chức năng đọc lệnh bắt giữ Nguyễn Thị Mùi. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, qua không gian mạng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh nắm được thông tin ngày 21-2, tài khoản Facebook "Nhà DL Kiên Khuyên" đăng tải clip phản ánh nội dung có một người phụ nữ to tiếng chửi bới, yêu cầu thu tiền đỗ xe của người dân đi hành lễ tại Đền Bà chúa Then và Đền Cô bé Chí Mìu, thuộc xã Kép, tỉnh Bắc Ninh.

Ngay sau khi nắm được thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự đã chủ trì, phối hợp với Công an xã Kép xác minh điều tra. Kết quả xác minh, xác định người phụ nữ trong video là Nguyễn Thị Mùi.

Ngày 21-2, bà Mùi đã có hành vi thu tiền trông giữ xe trái phép tại đoạn đường vào Đền Bà chúa Then và Đền Cô bé Chí Mìu, thuộc xã Kép. Đồng thời, người này có hành vi chửi bới, giật chìa khóa xe của tài xế là anh N.M.K. với mục đích buộc phải trả tiền, nếu không sẽ không trả chìa khóa và không cho xe di chuyển, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự và bức xúc trong dư luận.

Cơ quan công an sau đó đã tiến hành triệu tập, làm việc với Nguyễn Thị Mùi. 

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Mùi đã khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm đã thực hiện. Kết quả điều tra ban đầu xác định, trong ngày 21-2, Mùi đã thu tiền đỗ xe của khoảng 10 người với số tiền là 420.000 đồng. Cơ quan điều tra đã thu giữ toàn bộ số tiền 420.000 đồng; 1 chiếc xe máy điện màu đỏ, đen và 1 chiếc điện thoại di động của người này.

Hiện, vụ việc đang được Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tin liên quan

Nóng ruột với bến bãi, xe dù

Nóng ruột với bến bãi, xe dù

Hệ thống bến bãi, tình trạng xe dù, bến cóc là 2 trong nhiều mối quan tâm mà cử tri gửi tới chính quyền TP HCM

Lập lại trật tự sân bay Tân Sơn Nhất, cách nào?: Sân bay là bến bãi vận tải công cộng

Sắp tới, toàn ngành dịch vụ du lịch sẽ mở cửa để đón du khách, những tồn tại ở sân bay Tân Sơn Nhất cần phải sớm khắc phục

Bắt quả tang 2 kẻ "bảo kê, làm luật" bến bãi cảng Cái Lân

(NLĐO)- Đồn Biên phòng Hòn Gai (Quảng Ninh) đã quả tang 2 đối tượng có hành vi "làm luật", "bảo kê" tàu thuyền neo đậu tại khu vực cảng Cái Lân, TP Hạ Long.

cơ quan Cảnh sát điều tra bắt khẩn cấp không gian mạng cưỡng đoạt tài sản Cơ quan Cảnh sát tài khoản facebook tỉnh Bắc Ninh
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo