Bạn đọc

Công an theo dõi, nắm tình hình vụ tranh chấp trạm xăng dầu ở cao tốc TPHCM-Long Thành-Dầu Giây

Nguyễn Tuấn

(NLĐO)- Công an cần chủ động nắm tình hình, đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây

Vừa qua, Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai đã có báo cáo về diễn biến tranh chấp tài sản trạm xăng dầu trên tuyến cao tốc giữa Công ty TNHH TMDV Xăng dầu Châu Thành và Công ty Cổ phần Thái Sơn E&C, dẫn đến việc tụ tập đông người.

Đồng Nai yêu cầu theo dõi vụ tranh chấp trạm xăng dầu ở cao tốc TPHCM - Long Thành - Ảnh 1.

Trạm xăng dầu ngừng bán trên cao tốc TPHCM-Long Thành - Dầu Giây

Phía Sở kiến nghị UBND tỉnh Đồng Nai có ý kiến chỉ đạo Công an tỉnh, Công an xã Xuân Quế, UBND xã Xuân Quế xây dựng kế hoạch theo dõi về vụ việc tranh chấp dân sự giữa hai doanh nghiệp tại khu vực trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc để đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Từ kiến nghị trên, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đề nghị Công an tỉnh chỉ đạo Công an xã Xuân Quế chủ động nắm tình hình, đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc. Đồng thời, xử lý các tình huống phát sinh theo quy định của pháp luật.

Với kiến nghị xử lý vụ việc tranh chấp, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai giao Sở Công Thương tỉnh chủ trì, phối hợp cùng các sở, ngành, đơn vị liên quan tham mưu, dự thảo văn bản đề nghị TAND khu vực 1 TPHCM (cơ quan đang thụ lý vụ án) sớm xem xét, xử lý vụ việc.

UBND tỉnh Đồng Nai giao Sở Xây dựng tỉnh chủ trì, phối hợp Sở Công Thương tỉnh... tham mưu dự thảo văn bản của UBND tỉnh gửi Cục Đường bộ đề nghị đơn vị quản lý vận hành khai thác tuyến cao tốc là Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam đảm bảo nhu cầu về nhiên liệu, không để xảy ra tình trạng ùn ứ, mất an toàn giao thông tuyến.

Riêng việc đảm bảo cung cấp dịch vụ thiết yếu trên tuyến cao tốc, UBND tỉnh Đồng Nai cũng yêu cầu Sở Công Thương theo chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về xăng dầu chủ động nắm bắt tình hình, đôn đốc các đơn vị thực hiện những nội dung được giao và kịp thời xử lý các tình huống phát sinh.

Trong trường hợp vượt thẩm quyền, các đơn vị phải kịp thời báo cáo UBND tỉnh Đồng Nai xem xét, chỉ đạo.

Hơn 1 tuần trước đó, Công ty xăng dầu Châu Thành đã bắt đầu ngừng bán xăng dầu trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây với lý do để sửa chữa.

Đến ngày 26-1, Công ty TNHH TMDV xăng dầu Châu Thành và Công ty Cổ phần Thái Sơn E&C đã xảy ra tranh chấp đông người nên chính quyền và công an đến để giải quyết.


Tin liên quan

Đề xuất khai thác 18 km cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Đề xuất khai thác 18 km cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

(NLĐO) - Chủ đầu tư dự án thành phần 2, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đề xuất phương án thông xe, khai thác tạm 18 km đoạn qua Đồng Nai trước Tết Nguyên đán 2026

Trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết đã đủ điều kiện hoạt động, mở cửa từ 26-1

(NLĐO) - Trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết được đưa vào khai thác với các dịch vụ thiết yếu phục vụ lái xe và hành khách

Diễn biến mới vụ thi thể người nước ngoài trên đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận

(NLĐO) – Các thông tin về nghi can và động cơ gây án, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết sẽ thông tin sau

tỉnh đồng nai xăng dầu đảm bảo an ninh trạm dừng nghỉ tranh chấp cao tốc TPHCM-Long Thành-Dầu Giây
