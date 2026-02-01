HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Đề xuất khai thác 18 km cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Nguyễn Tuấn

(NLĐO) - Chủ đầu tư dự án thành phần 2, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đề xuất phương án thông xe, khai thác tạm 18 km đoạn qua Đồng Nai trước Tết Nguyên đán 2026

Liên quan công tác nghiệm thu, đưa vào khai thác tạm tuyến chính và một số hạng mục công trình dự án thành phần 2, tuyến đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu, theo báo cáo của Ban Quản lý dự án 85 gửi Bộ Xây dựng, đến nay phần tuyến chính cao tốc từ nút giao Long Thành đến dự án thành phần 3 (địa bàn TPHCM) đã hoàn thành 17,2 km/18,2 km mặt đường bê tông nhựa.

Khai thác 18 km cao tốc biên hòa - Vũng Tàu trước Tết Nguyên đán 2026 - Ảnh 1.

Một đoạn cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đã hoàn thành, sẵn sàng thông xe

Hiện các đơn vị tiếp tục thi công các hạng mục còn lại và hệ thống an toàn giao thông trên tuyến, hoàn thành toàn bộ trước ngày 8-2-2026.

Với nút giao Long Thành đã hoàn thành cầu và thảm bê tông nhựa 6/7 nhánh, đủ điều kiện kết nối vào tuyến chính. Hai nhánh vượt cao tốc đã được khai thác tạm từ tháng 12-2025. Một số nhánh còn lại dự kiến hoàn thành trước ngày 1-3-2026.

Nút giao sân bay Long Thành, phần cầu đã xong, đang thi công đường đầu cầu, dự kiến hoàn thành trước ngày 1-3-2026. Nút giao Tân Hiệp, đã thảm bê tông nhựa các cầu, phần đường đầu cầu sẽ hoàn thiện trước ngày 1-3-2026.

Về cầu vượt ngang, đến nay đã thông xe 2/5 cầu; 2 cầu khác dự kiến đưa vào khai thác trước Tết. Cùng với đó, toàn bộ 9 hầm chui dân sinh trên tuyến đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, cùng một số đoạn đường gom, giúp đảm bảo đi lại cho người dân hai bên tuyến cao tốc.

Song song đó, Ban Quản lý dự án 85 đã lập và phê duyệt quy trình bảo trì, trình Cục Đường bộ Việt Nam phương án tổ chức giao thông, đồng thời hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu để sẵn sàng đưa tuyến chính vào vận hành tạm thời.

Theo phương án thông xe, khai thác tạm tuyến chính cao tốc đoạn từ nút giao Long Thành đến dự án thành phần 3 (đi Vũng Tàu) do Ban Quản lý dự án 85 đề xuất, đối với hướng từ Dầu Giây đi Vũng Tàu, các phương tiện trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây từ Dầu Giây đến khoảng Km24+610 (trong nút giao Long Thành) sẽ rẽ vào nhánh N6 Dầu Giây - Vũng Tàu đi vào tuyến chính cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu để về Vũng Tàu.

Với hướng từ TPHCM đi Vũng Tàu, các phương tiện đi trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây đến khoảng Km24+250 sẽ chuyển làn rẽ sang phải để vào tuyến số 2 (sân bay Long Thành), đến Km17+650 nhập làn vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu để về Vũng Tàu.

Với hướng Vũng Tàu đi Dầu Giây, các phương tiện đi trên cao tốc từ Vũng Tàu đến Km17+650 sẽ tách làn sang bên phải lên cầu nhánh N1 của tuyến số 2, sau đó rẽ phải vào cầu nhánh N7 Vũng Tàu - Dầu Giây để đi về Dầu Giây.

Với hướng Vũng Tàu đi TPHCM, các phương tiện đi trên cao tốc từ Vũng Tàu đến Km17+650 sẽ tách làn đi sang bên phải lên cầu nhánh N1 của tuyến số 2 để đi về TPHCM.


Tin liên quan

Thủ tướng Chính phủ khảo sát dự án cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu

Thủ tướng Chính phủ khảo sát dự án cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu

(NLĐO)- Dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn qua tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã hoàn thành 76% giá trị hợp đồng, dự kiến sẽ thông xe kỹ thuật trước ngày 30-4 .

Nhà thầu cam kết thông xe kỹ thuật cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu vào 30-4-2025

(NLĐO)- Tỉ lệ bàn giao mặt bằng để thi công dự án thành phần 3 tuyến cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu tại Bà Rịa- Vũng Tàu đã đạt 99,44%, đơn vị thi công cam kết đến ngày 30-4-2025 sẽ thông xe kỹ thuật

Dự án cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu đội chi phí hàng ngàn tỉ đồng

(NLĐO) - Theo Bộ Giao thông Vận tải, báo cáo của các địa phương cho thấy chi phí giải phóng mặt bằng ở các dự án thành phần của tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu tăng khoảng 3.674 tỉ đồng so với mức đã được phê duyệt.

