Đề xuất khai thác 18 km cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Liên quan công tác nghiệm thu, đưa vào khai thác tạm tuyến chính và một số hạng mục công trình dự án thành phần 2, tuyến đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu, theo báo cáo của Ban Quản lý dự án 85 gửi Bộ Xây dựng, đến nay phần tuyến chính cao tốc từ nút giao Long Thành đến dự án thành phần 3 (địa bàn TPHCM) đã hoàn thành 17,2 km/18,2 km mặt đường bê tông nhựa.

Một đoạn cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đã hoàn thành, sẵn sàng thông xe

Hiện các đơn vị tiếp tục thi công các hạng mục còn lại và hệ thống an toàn giao thông trên tuyến, hoàn thành toàn bộ trước ngày 8-2-2026.

Với nút giao Long Thành đã hoàn thành cầu và thảm bê tông nhựa 6/7 nhánh, đủ điều kiện kết nối vào tuyến chính. Hai nhánh vượt cao tốc đã được khai thác tạm từ tháng 12-2025. Một số nhánh còn lại dự kiến hoàn thành trước ngày 1-3-2026.

Nút giao sân bay Long Thành, phần cầu đã xong, đang thi công đường đầu cầu, dự kiến hoàn thành trước ngày 1-3-2026. Nút giao Tân Hiệp, đã thảm bê tông nhựa các cầu, phần đường đầu cầu sẽ hoàn thiện trước ngày 1-3-2026.

Về cầu vượt ngang, đến nay đã thông xe 2/5 cầu; 2 cầu khác dự kiến đưa vào khai thác trước Tết. Cùng với đó, toàn bộ 9 hầm chui dân sinh trên tuyến đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, cùng một số đoạn đường gom, giúp đảm bảo đi lại cho người dân hai bên tuyến cao tốc.

Song song đó, Ban Quản lý dự án 85 đã lập và phê duyệt quy trình bảo trì, trình Cục Đường bộ Việt Nam phương án tổ chức giao thông, đồng thời hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu để sẵn sàng đưa tuyến chính vào vận hành tạm thời.

Theo phương án thông xe, khai thác tạm tuyến chính cao tốc đoạn từ nút giao Long Thành đến dự án thành phần 3 (đi Vũng Tàu) do Ban Quản lý dự án 85 đề xuất, đối với hướng từ Dầu Giây đi Vũng Tàu, các phương tiện trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây từ Dầu Giây đến khoảng Km24+610 (trong nút giao Long Thành) sẽ rẽ vào nhánh N6 Dầu Giây - Vũng Tàu đi vào tuyến chính cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu để về Vũng Tàu.

Với hướng từ TPHCM đi Vũng Tàu, các phương tiện đi trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây đến khoảng Km24+250 sẽ chuyển làn rẽ sang phải để vào tuyến số 2 (sân bay Long Thành), đến Km17+650 nhập làn vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu để về Vũng Tàu.

Với hướng Vũng Tàu đi Dầu Giây, các phương tiện đi trên cao tốc từ Vũng Tàu đến Km17+650 sẽ tách làn sang bên phải lên cầu nhánh N1 của tuyến số 2, sau đó rẽ phải vào cầu nhánh N7 Vũng Tàu - Dầu Giây để đi về Dầu Giây.

Với hướng Vũng Tàu đi TPHCM, các phương tiện đi trên cao tốc từ Vũng Tàu đến Km17+650 sẽ tách làn đi sang bên phải lên cầu nhánh N1 của tuyến số 2 để đi về TPHCM.



