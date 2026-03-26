Pháp luật

Công an thông báo tìm bị hại vụ “bốc thăm trúng thưởng” ở Tây Ninh

Nguyễn Tiến

(NLĐO)- Công an tỉnh Tây Ninh thông báo tìm bị hại trong vụ lừa đảo bốc thăm trúng thưởng tại hội chợ, đồng thời đã khởi tố 21 bị can liên quan

Ngày 26-3, Phòng Cảnh sát hình sự thuộc Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đang thụ lý điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại các gian hàng trò chơi bốc thăm trúng thưởng của Đoàn hội chợ Hương Trầm, đồng thời thông báo tìm những người bị hại liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Công an Tây Ninh tìm bị hại trong vụ lừa đảo bốc thăm trúng thưởng tại hội chợ - Ảnh 1.

Công an kiểm tra hội chợ Hương Trầm. Ảnh: C.A

Theo cơ quan công an, những người từng tham gia trò chơi bốc thăm trúng thưởng tại các gian hàng của đoàn hội chợ nói trên và bị thiệt hại tài sản cần sớm liên hệ cung cấp thông tin. Người dân có thể đến trình báo tại trụ sở Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh (số 123 Trường Chinh, phường Tân Ninh, tỉnh Tây Ninh) hoặc liên hệ điều tra viên qua số điện thoại 0844.447.667 để được hướng dẫn giải quyết theo quy định.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vụ việc xảy ra từ ngày 16-2 đến 7-3 tại hai địa điểm gồm ấp Thạnh Trung, xã Tân Biên và khu phố 5, phường Tân Ninh.

Nhóm đối tượng đã lợi dụng hoạt động hội chợ để tổ chức trò chơi bốc thăm trúng thưởng nhằm lừa đảo người dân. Tại các gian hàng, các đối tượng trưng bày nhiều phần quà bắt mắt như nồi cơm điện, thùng bia, gấu bông, túi xách; đồng thời quảng bá thêm những phần thưởng giá trị cao như bếp từ, lò vi sóng, quạt phun sương nhằm thu hút người tham gia.

Công an Tây Ninh tìm bị hại trong vụ lừa đảo bốc thăm trúng thưởng tại hội chợ - Ảnh 2.

Bóc đường dây lừa đảo bốc thăm trúng thưởng ở hội chợ. Ảnh: C.A

Để tạo lòng tin, các đối tượng thỉnh thoảng lén đưa thêm lá thăm trúng thưởng vào rổ bốc thăm. Khi người chơi tin tưởng và tiếp tục tham gia, nhóm này sử dụng chiêu "thăm tích điểm", hứa hẹn nếu tích đủ điểm sẽ trúng điện thoại iPhone hoặc có thể quy đổi thành tiền mặt từ 9 đến 15 triệu đồng.

Thực tế, các đối tượng đã chủ động cài thêm những thẻ "điểm" vào kết quả bốc thăm để dẫn dắt người chơi tiếp tục bỏ tiền nhiều lần, qua đó chiếm đoạt số tiền lớn.

Đêm 7-3, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với công an địa phương kiểm tra hai gian hàng của đoàn hội chợ tại phường Tân Ninh và xã Tân Biên. Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường khi các rổ bốc thăm không có lá trúng thưởng như niêm yết. Nhiều vật chứng liên quan hành vi gian lận kết quả bốc thăm đã bị thu giữ, những người liên quan được mời về làm việc.

Cơ quan điều tra xác định đây là đường dây lừa đảo có tổ chức, hoạt động chuyên nghiệp và phân công vai trò cụ thể. Số tiền thu lợi được chia theo tỉ lệ, trong đó mỗi "cò mồi" được trả từ 200.000 đến 500.000 đồng mỗi ngày, tùy số lượng khách dụ được và số tiền thu về.

Ngày 11-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 21 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

CLIP: CSGT Tây Ninh hú còi mở đường, cứu người phụ nữ nghi bị tai biến

CLIP: CSGT Tây Ninh hú còi mở đường, cứu người phụ nữ nghi bị tai biến

(NLĐO) - Giữa dòng xe đông trên Quốc lộ 22B, CSGT Tây Ninh hú còi mở đường, kịp thời đưa người phụ nữ nghi bị tai biến đến bệnh viện.

Công an Tây Ninh bắt tạm giam chủ tài khoản Facebook "Trần Đạt", "Ngạn Tổ"

(NLĐO)- Công an Tây Ninh đã bắt tạm giam một đối tượng dùng tài khoản ảo lừa hơn 400 người trên cả nước, chiếm đoạt hơn 3 tỉ đồng.

Công an ở Tây Ninh xử lý tài khoản Facebook "Ngọc Duyên" phát tán tin giả

(NLĐO) - Công an xã Phước Lý, tỉnh Tây Ninh cảnh báo người dân cần tỉnh táo, kiểm chứng kỹ thông tin trước khi nhấn nút chia sẻ

