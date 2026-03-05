HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Công an thông báo truy tìm người đàn ông bịt mặt, có hành động lạ tại tiệm vàng

Cao Nguyên

(NLĐO) – Công an xã Sông Hinh đề nghị công an các địa phương và người dân cung cấp thông tin nếu phát hiện người đàn ông bịt mặt, có hành động lạ tại tiệm vàng.

Ngày 5-3, Công an xã Sông Hinh, tỉnh Đắk Lắk đã ban hành văn bản thông báo truy tìm người có liên quan đến vụ việc an ninh trật tự.

Công an thông báo truy tìm người đàn ông bịt mặt, có hành động lạ tại tiệm vàng - Ảnh 1.

Người đàn ông bước vào tiệm vàng với những hành động lạ

Theo đó, Công an xã Sông Hinh đang xác minh vụ việc về an ninh trật tự, an toàn xã hội xảy ra trên địa bàn xã Sông Hinh. 

Quá trình xác minh xác định người liên quan đến vụ việc có đặc điểm là nam giới, cao khoảng 1,7 đến 1,75m. Người này mặc quần jean màu xám, áo khoác màu đen, mang giày da màu đen, găng tay màu đen. 

Người đàn ông này đeo khẩu trang che kín mặt, đội mũ bảo hiểm màu đen loại trùm che kín mặt và đầu, trên mũ bảo hiểm có gắn đèn pin, đeo ba lô màu đen. Đối tượng điều khiển xe máy không gắn biển số, màu đen.

Để phục vụ công tác xác minh, Công an xã Sông Hinh đề nghị công an các xã trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk thông báo rộng rãi đến người dân tại địa bàn quản lý. Đồng thời, đề nghị người dân trên địa bàn xã Sông Hinh nếu phát hiện thông tin người và phương tiện có đặc điểm nói trên thì thông báo cho Công an xã Sông Hinh. Số điện thoại tiếp nhận tin báo là 02573.858.118 hoặc 0945071445, 0385831385.

Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, tối 4-3, một người đàn ông có đặc điểm nói trên bất ngờ bước vào tiệm vàng Y.K. (trên địa bàn xã Sông Hinh).

Thời điểm này, trong tiệm có chủ tiệm vàng và một khách hàng đang giao dịch mua bán vàng.

Sau khi vào tiệm vàng, người đàn ông cầm một sấp giấy ném xuống, lấy ba lô để trên tủ kính.

Nhận thấy dấu hiệu nguy hiểm, chủ tiệm lập tức tri hô "cướp, cướp" để cảnh báo và nhờ người xung quanh hỗ trợ.

Ngay sau đó, người này chỉ tay về phía chủ tiệm rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Camera ghi lại diễn biến vụ việc

tỉnh Đắk Lắk tiệm vàng bịt kín mặt hành động lạ thông báo truy tìm
