Bắt "nóng" 2 đối tượng đột nhập, phá két sắt tiệm vàng

Ngày 1-2, Công an phường Trảng Dài, tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ Nguyễn Tuấn Vũ (33 tuổi, xã Tân An) và Đoàn Nam Dương (29 tuổi, tỉnh Hà Tĩnh) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng Nguyễn Tuấn Vũ và Đoàn Nam Dương cùng tang vật

Trong quá trình tuần tra trên tuyến đường ĐT768 (đoạn qua khu phố Ông Hường) vào rạng sáng 29-1, Công an phường Trảng Dài nhận được tin báo về việc tiệm kinh doanh vàng bạc Ngọc Hiếu Nghĩa (tổ 5, khu phố Ông Hường) bị các đối tượng đột nhập.

Ngay lập tức, Tổ tuần tra Công an phường Trảng Dài đã nhanh chóng triển khai lực lượng tiếp cận, bao vây. Tại đây, công an bắt quả tang 2 đối tượng Vũ và Dương đang sử dụng đèn khò để cắt két sắt lấy tài sản.

Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm: 1 bình oxy, 1 bình gas, 1 đèn khò cắt sắt, 1 xà beng, 1 mỏ lết và 1 xe mô tô không gắn biển kiểm soát. Công an phường Trảng Dài đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Lực lượng công an khuyến cáo người dân, đặc biệt là các cơ sở kinh doanh vàng bạc, cần nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động gia cố cửa, khóa, lắp đặt hệ thống báo động, camera an ninh đầy đủ; kịp thời thông báo cho cơ quan công an khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn.