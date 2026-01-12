HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Công an thông tin chính thức vụ bắt giữ Hồ Thị Hải

Đức Ngọc

(NLĐO) - Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, Hồ Thị Hải bị bắt giữ.

Tối 11-1, Công an tỉnh Nghệ An đã có thông cáo báo chí vụ việc bắt giữ Hồ Thị Hải, trú tại phường Quỳnh Mai, tỉnh Nghệ An.

Công an thông tin chính thức vụ khám xét, bắt giữ Hồ Thị Hải - Ảnh 1.

Cơ quan chức năng đọc lệnh bắt giữ Hồ Thị Hải. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, trong ngày 11-1, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam; đồng thời, khám xét chỗ ở của Hồ Thị Hải (SN 1981, hộ khẩu thường trú tại Phường Quỳnh Mai, tỉnh Nghệ An) về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" theo Điều 331, Bộ luật Hình sự.

Quá trình khám xét, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đã thu giữ nhiều tài liệu, đồ vật có liên quan đến hành vi vi phạm của đối tượng. Bước đầu, đối tượng Hồ Thị Hải đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Công an thông tin chính thức vụ khám xét, bắt giữ Hồ Thị Hải - Ảnh 2.

Hồ Thị Hải tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Hiện, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục đấu tranh, mở rộng vụ án theo đúng quy định của pháp luật.

bắt giữ đối tượng công an tỉnh Cơ quan an ninh điều tra thông cáo báo chí hành vi phạm tội cơ quan an ninh an ninh điều tra lợi dụng các quyền tự do dân chủ Công an tỉnh Nghệ An Hồ Thị Hải
