Ngày 6-11, theo tin từ Công an tỉnh Hưng Yên, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh vừa ra định khởi tố bị can đối với Đặng Thị Huệ (SN 1981, thường trú xã Thư Vũ, tỉnh Hưng Yên) để điều tra về hành vi "Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" theo quy định tại Điều 117 Bộ luật Hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Bị can Đặng Thị Huệ

Theo kết quả điều tra, thời gian vừa qua, Đặng Thị Huệ bỏ đi khỏi nơi cư trú, thường xuyên sử dụng mạng xã hội đăng tải các video, bài viết, hội luận… có nội dung xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân; đưa thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân, reo rắc sự nghi ngờ, gây bất mãn với chính quyền nhân dân; kích động người dân chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Ngày 24-10, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên đã phối hợp với chính quyền xã Thư Vũ tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành Lệnh khám xét chỗ ở của Đặng Thị Huệ tại thôn Đông Vinh, xã Thư Vũ theo quy định của pháp luật.

Hiện, cơ quan điều tra đã ra lệnh truy nã đối với Đặng Thị Huệ và tiến hành các hoạt động điều tra theo quy định của pháp luật.