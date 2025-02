Công an thông tin về vụ nữ sinh 17 tuổi bị hành hung ở Hà Nội

Tối 19-2, lãnh đạo Công an quận Hoàng Mai (TP Hà Nội) cho biết đã tạm giữ hình sự 3 thanh, thiếu niên để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích cho nữ sinh tại công viên Yên Sở (quận Hoàng Mai).



Nhiều thanh, thiếu niên liên quan đến vụ việc tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Hà Nội

Theo tài liệu điều tra, vào khoảng 19 giờ ngày 16-2, chị T. (trú ở phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) đến Công an phường Yên Sở (quận Hoàng Mai) trình báo về việc vào ngày 15-2, con gái chị là cháu N.V.A.T. (SN 2008) bị nhóm thanh, thiếu niên đánh gây thương tích tại khu vực bờ sông Sét, thuộc phường Thịnh Liệt (quận Hoàng Mai) và khu vực hồ điều hòa thuộc phường Yên Sở. Sau khi bị hành hung, cháu A.T. được đi cấp cứu ở bệnh viện.

Vào cuộc điều tra, Công an quận Hoàng Mai đã làm rõ 5 thanh, thiếu niên tham gia đánh gây thương tích cho cháu A.T, gồm: Q.G.H. (SN 2009, trú tại quận Ba Đình, Hà Nội) N.P.A. (SN 2008, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội); M.B.A. (SN 2010, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội); N.X.N.T. (SN 2008, trú tại quận Hà Đông, Hà Nội); Đ.M.D. (SN 2008, trú tại phường Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Kết quả điều tra cho thấy, cháu A.T. và N.X.N.T có mâu thuẫn với nhau chuyện tình cảm nên giữa A.T và N.X.N.T xảy ra cãi cọ. Ngày 15-2, cháu A.T. chủ động hẹn N.X.N.T. đến quán nước số 987 Tam Trinh, phường Yên Sở để nói chuyện nên rủ thêm 7 người bạn khác đi cùng. Tại quán nước, bạn của A.T. tiến đến tát N.X.N.T. Bị đánh, N.X.N.T. gọi 5 người bạn của mình đến "trợ giúp".

Sau khi bạn của N.X.N.T. đến, hai nhóm lao vào cãi chửi nhau liền bị chủ quán nước đuổi ra khỏi quán. Chưa "hả giận", hai nhóm di chuyển ra khu vực bờ sông Sét phường Thịnh Liệt để tiếp tục giải quyết mâu thuẫn.

Tại khu vực bờ sông Sét, đôi bên lao vào đánh nhau. Người dân xung quanh tri hô báo công an, đồng thời can ngăn thì hai nhóm mới bỏ chạy và tiếp tục ra khu vực hồ điều hòa phường Yên Sở (quận Hoàng Mai) cãi vã.

Tại Công viên Yên Sở, A.T. bị nhóm đối phương cầm lược, dép, mũ bảo hiểm đánh gây thương tích. Sau đó, cháu A..T được các bạn đi cùng và người dân đưa đến bệnh viện đế khám và điều trị.

Sơ bộ xác minh thương tích, cháu A.T bị rách ở đỉnh đầu; 1 vết rách gò má, mắt phải và một số vết bầm tím trên người. Sau khi cấp cứu tại bệnh viện, cùng ngày cháu A.T đã được ra viện, điều trị ở nhà.

Vào cuộc điều tra, tối 19-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hoàng Mai đã tạm giữ hình sự 3 thanh, thiếu niên để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.