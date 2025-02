Công an tiếp nhận nhiệm vụ bảo đảm an ninh hàng không tại sân bay Côn Đảo, sân bay Chu Lai

Ngày 28-2, Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phối hợp Cảng hàng không Côn Đảo tổ chức Lễ bàn giao nhiệm vụ bảo đảm an ninh hàng không và công bố quyết định thành lập Đội An ninh hàng không thuộc Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh.

Tại buổi lễ, Đại tá Vũ Như Hà, Giám đốc Công an tỉnh, và ông Dư Kim Thăng, Giám đốc Cảng hàng không Côn Đảo, đã ký kết biên bản bàn giao nhiệm vụ bảo đảm an ninh hàng không tại sân bay Côn Đảo gồm: chức năng, nhiệm vụ, lực lượng, hồ sơ, tài liệu, cơ sở vật chất và các nội dung liên quan khác.

Ban Giám đốc Công an tỉnh và Ban Giám đốc Cảng hàng không Côn Đảo ký kết biên bản bàn giao nhiệm vụ bảo đảm an ninh hàng không tại sân bay Côn Đảo

Hai bên thống nhất kể từ ngày 1-3-2025, Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu sẽ chính thức tiếp nhận và chịu trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh hàng không tại sân bay Côn Đảo.

Trong giai đoạn chuyển giao (từ 1-3 đến 1-5-2025), Cảng hàng không Côn Đảo sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh để hỗ trợ, hướng dẫn, duy trì hoạt động bình thường, không gây gián đoạn hoạt động hàng không và an toàn, an ninh tại sân bay Côn Đảo.

*Sáng 28-2, Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp Cảng vụ Hàng không miền Trung tại Chu Lai và Cảng Hàng không Chu Lai tổ chức Lễ bàn giao công tác quản lý Nhà nước và nhiệm vụ bảo đảm an ninh hàng không tại sân bay Chu Lai về Công an tỉnh.



Theo biên bản ký kết bàn giao và tiếp nhận, Cảng vụ hàng không miền Trung tại Chu Lai và Cảng Hàng không Chu Lai sẽ bàn giao cho Công an tỉnh Quảng Nam chức năng, nhiệm vụ Quản lý Nhà nước và bảo đảm an ninh hàng không tại sân bay Chu Lai từ ngày 1-3.

Cảng vụ hàng không miền Trung tại Chu Lai và Cảng Hàng không Chu Lai bàn giao cho Công an tỉnh Quảng Nam chức năng, nhiệm vụ Quản lý Nhà nước và bảo đảm an ninh hàng không tại sân bay Chu Lai

Trong đó, bàn giao thẩm quyền, trách nhiệm liên quan đến giám sát, thanh tra, kiểm tra cấp phép, cấp chứng chỉ, thẻ kiểm soát an ninh hàng không; hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, quy trình, quy chế, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về an ninh hàng không và một số nội dung liên quan khác.

Trong giai đoạn chuyển giao đến ngày 1-5, các lực lượng liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh Quảng Nam đảm bảo không để xảy ra sai sót nào trên lĩnh vực an ninh hàng không; đảm bảo không xáo trộn, đứt gãy và ảnh hưởng đến dây chuyền vận tải hàng không dân dụng.

Đại tá Nguyễn Thành Long, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết việc tiếp nhận nhiệm vụ bảo đảm an ninh hàng không tại Cảng hàng không Chu Lai về Công an tỉnh Quảng Nam là chủ trương lớn, có ý nghĩa chiến lược, có tác động sâu rộng đến sự phát triển bền vững của ngành hàng không và nền kinh tế quốc gia.

Theo Đại tá Nguyễn Thành Long, lực lượng công an có kinh nghiệm trong công tác phòng chống khủng bố, xử lý các vụ việc can thiệp bất hợp pháp vào hàng không, bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội, giúp phát hiện, ngăn chặn sớm các nguy cơ tiềm ẩn trong lĩnh vực hàng không.

Ngoài ra, khả năng kết nối và khai thác cơ sở dữ liệu hành khách, đối tượng có nguy cơ cao, phối hợp với các hệ thống an ninh quốc tế giúp phát hiện sớm các hành vi xâm phạm an ninh hàng không và nâng cao hiệu quả kiểm soát.