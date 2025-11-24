Công an tìm bị hại vụ án lừa dối khách hàng tại trung tâm chăm sóc sức khỏe

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa có thông báo tìm bị hại để phục vụ công tác điều tra vụ án hình sự "Lừa dối khách hàng", xảy ra tại Trung tâm chăm sóc sức khỏe cộng đồng Minh Đăng, có địa chỉ tại HH15-51, Khu đô thị Vinhome Star City phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa.

Thông báo truy tìm bị hại trong vụ án lừa đảo xảy ra tại trung tâm chăm sóc sức khỏe cộng đồng Minh Đăng

Theo thông báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiến hành điều tra vụ án hình sự "Lừa dối khách hàng", xảy ra tại trung tâm chăm sóc sức khỏe cộng đồng Minh Đăng theo quyết định Khởi tố vụ án hình sự ngày 2-10-2025.

Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết các đối tượng trong vụ án đã lừa dối khách hàng thông qua hoạt động soi tay, sau đó đưa ra các kết quả về chỉ số máu sai sự thật làm khách hàng hoang mang lo sợ mình bị mắc một số bệnh lý về máu (máu nhiễm mỡ, máu xấu, máu đông, máu bẩn...), từ đó tư vấn bán các sản phẩm thực phẩm chức năng nhằm thu lợi bất chính từ khách hàng.

Để phục vụ công tác điều tra, giải quyết vụ án theo đúng quy định của pháp luật, Công an tỉnh Thanh Hóa thông báo đến UBND các xã, phường trên địa bàn cả nước; cơ quan báo chí, phát thanh truyền hình phối hợp thông báo tìm bị hại trong vụ án hình sự tại Trung tâm chăm sóc sức khỏe cộng đồng Minh Đăng có địa chỉ ở trên.

Công an tỉnh Thanh Hóa đề nghị bị hại liên hệ đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa, địa chỉ: Phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa trước ngày 30-11-2025 để được hướng dẫn xử lý theo đúng quy định.