Công an tìm nhà đầu tư liên quan dự án tiền số LKT - Luxkingtech

Ngày 9-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hải Phòng cho biết đang thụ lý điều tra vụ án "Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp" liên quan đến dự án đồng tiền kỹ thuật số LKT (Luxkingtech).

Bị can Nguyễn Văn Luyện

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, vụ án được khởi tố theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 89, ban hành ngày 16-1-2026. Quá trình xác minh bước đầu cho thấy dự án đồng tiền số LKT (Luxkingtech) có dấu hiệu hoạt động theo phương thức đa cấp trái quy định pháp luật.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hải Phòng thông báo, đề nghị các cá nhân, tổ chức từng tham gia đầu tư, góp vốn hoặc có liên quan đến dự án đồng tiền kỹ thuật số LKT (Luxkingtech) chủ động liên hệ, cung cấp thông tin, tài liệu.

Người liên hệ làm việc tại trụ sở Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hải Phòng, địa chỉ số 4 Lê Đại Hành, phường Hồng Bàng, Hải Phòng. Điều tra viên phụ trách là ông Bùi Sơn Hà (SĐT: 0393.188.389).

Theo thông tin từ Công an TP Hải Phòng, dự án đầu tư tiền ảo mang tên Luxkingtech do Nguyễn Văn Luyện (SN 1984, trú tại xã Tam Dương Bắc, tỉnh Phú Thọ) khởi xướng và cầm đầu từ cuối năm 2022. Để tạo vỏ bọc là một nền tảng đầu tư hiện đại, vận hành theo công nghệ blockchain, cho ra lợi nhuận đều đặn, Luyện đã thuê các lập trình viên với chi phí khoảng 500 triệu đồng xây dựng "hệ sinh thái" dự án, gồm đồng tiền ảo Token Luxkingtech (ký hiệu token LKT) và website luxkingtech.com.

Website này cho phép nhà đầu tư tạo tài khoản, theo dõi tài sản, lợi nhuận và hoa hồng từ dự án trên nền tảng trực tuyến. Tuy nhiên, thực chất toàn bộ các hoạt động từ mở gói đầu tư, quản lý dòng tiền đến phê duyệt giao dịch… đều do nhóm điều hành kiểm soát.

Ban đầu, Luyện chỉ đạo các đối tượng lập trình tạo ra nguồn cung số lượng lớn token LKT. Sau một thời gian lại tinh vi thực hiện thao tác giảm chính nguồn cung này nhằm tạo sự khan hiếm, nâng "giá trị" cho đồng tiền ảo; đồng thời kích thích tâm lý "vào sớm - lãi lớn" của các nhà đầu tư.

Nhận thức rõ việc tiền điện tử chưa được pháp luật Việt Nam công nhận là phương tiện thanh toán hợp pháp, Luyện tiếp tục dùng thủ đoạn thành lập Công ty Luxkingtech Pte., Ltd, mở văn phòng đại diện tại Singapore, thuê người đứng tên giám đốc nhằm niêm yết token LKT lên các sàn giao dịch tiền điện tử quốc tế. Qua đó, dựng lên hình ảnh doanh nghiệp có hoạt động ở nước ngoài, tạo vỏ bọc uy tín cho dự án.

Trụ sở công ty của Nguyễn Văn Luyện tại số 63 Nông Vụ, phường Long Biên, Hà Nội

Tại Việt Nam, Nguyễn Văn Luyện thành lập Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ quốc tế PeaceFul, đặt trụ sở tại số 63 Nông Vụ, phường Long Biên, Hà Nội rồi giao cho Nguyễn Đức Binh (SN 1982; trú tại 35B/64 An Ninh, phường Thành Đông, TP Hải Phòng) đứng tên làm Giám đốc, đại diện pháp luật.

Trên giấy tờ, công ty đăng ký ngành nghề xây dựng nhà ở, song thực tế thường xuyên đóng cửa, chỉ mở khi có nhà đầu tư mới được mời đến để giới thiệu, kêu gọi góp vốn vào dự án Luxkingtech. Bên trong trụ sở, các đối tượng bố trí nhiều khu vực tiếp khách, tổ chức hội thảo, phát triển mạng lưới đầu tư, phục vụ hoạt động đa cấp trá hình.

Các nhân viên trong công ty lập nhiều nhóm thành viên trên các nền tảng mạng xã hội, liên tục đăng tải thông tin khoe lợi nhuận, hình ảnh dự án có đông người tham gia nhằm tạo hiệu ứng đám đông, khiến nhiều người tin rằng, Luxkingtech là "con đường làm giàu không thể bỏ lỡ". Cùng với đó là đội ngũ nhân viên phát triển thị trường được đào tạo về kỹ năng thuyết trình và kỹ năng nắm bắt tâm lý của nhà đầu tư, được giao chỉ tiêu tìm kiếm khách qua tài khoản mạng xã hội hay các mối quan hệ xã hội sẵn có.

Khi "chiếc bánh công nghệ" đã đủ hấp dẫn, Luxkingtech được vận hành theo mô hình đa cấp biến tướng. Nhà đầu tư được mời chào mua nhiều gói đầu tư, từ giá trị nhỏ đến hàng chục ngàn USD, được hứa hẹn trả lợi nhuận hằng ngày với tỉ lệ phần trăm tương ứng với giá trị gói đầu tư đã mua; kèm theo lời quảng cáo rằng, trong tương lai, đồng tiền ảo này sẽ tăng giá trị, có thể sử dụng để trao đổi, mua sắm, du lịch hoặc sử dụng các sản phẩm trong "hệ sinh thái" của công ty.

Người tham gia không chỉ được hưởng lợi nhuận từ khoản tiền đầu tư bỏ ra mà còn được khuyến khích giới thiệu thêm người mới để hưởng hoa hồng từ hoạt động đầu tư của các "tuyến dưới", hình thành mạng lưới chằng chịt, dòng tiền liên tục bị "rút ruột" qua nhiều tầng trung gian.

Khi dòng tiền đổ vào ngày càng lớn, Nguyễn Văn Luyện bắt đầu âm thầm rút tiền. Thông qua ví điện tử của các đơn vị trung gian thanh toán nhằm che giấu dòng tiền, số tiền đầu tư bằng USD được đưa lên các sàn giao dịch quốc tế để bán, quy đổi sang tiền Việt Nam để Luyện rút về nhằm phục vụ chi tiêu cá nhân như mua bất động sản, thuê xe sang, xây dựng hình ảnh "doanh nhân thành đạt", trong khi dự án và "hệ sinh thái" chỉ tồn tại trên lời hứa.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định Nguyễn Đức Binh và Ngô Mạnh Cường là hai đối tượng tích cực giúp sức cho Luyện trong việc quảng bá, lôi kéo nhà đầu tư, trực tiếp hưởng lợi tiền hoa hồng đa cấp.

Đối tượng Nguyễn Đức Binh là đối tượng F0 tích cực giúp sức cho Luyện trong việc quảng bá, lôi kéo nhà đầu tư, trực tiếp hưởng lợi tiền hoa hồng đa cấp

Đến khi bị phát hiện, đường dây này đã lôi kéo hơn 1.000 nhà đầu tư tại nhiều tỉnh, thành phố tham gia với tổng số tiền đầu tư lên tới hàng trăm tỉ đồng.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối với Nguyễn Văn Luyện, Nguyễn Đức Binh và Ngô Mạnh Cường về tội "Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp".