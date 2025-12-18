Công an tỉnh Cà Mau bắt tạm giam đôi vợ chồng ngụ TPHCM phạm pháp

Ngày 18-12, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Lý Tấn Thến (SN 1979; ngụ TPHCM) và Nguyễn Thị Kiều Trang (SN 1981, vợ của Thến) để điều tra về hành vi "Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép".

Cơ quan An ninh điều tra tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Thến và Trang. Ảnh: Công an tỉnh Cà Mau

Cùng hành vi trên, công an còn khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đặng Khải Em (SN 1972; ngụ xã Vĩnh Mỹ, tỉnh Cà Mau).

Theo thông tin ban đầu, khoảng tháng 12-2024, vợ chồng Thến mua một tàu cá nhưng không đứng tên người mua trên giấy tờ mà kêu Khải Em đứng tên. Đổi lại, Thến và Trang sẽ giao tàu cá cho Khải Em đi đánh bắt hải sản ở Thái Lan.

Bên cạnh đó, Thến giao Khải Em tự tìm thuyền viên để đi đánh bắt hải sản, nếu bị bắt thì Khải Em tự chịu trách nhiệm.

Về lợi nhuận, Khải Em được chia 10% giá trị sản lượng hải sản khai thác được; giá trị sản lượng hải sản còn lại sau khi trừ chi phí Thến nhận 55%, Khải Em và các thuyền viên nhận 45%.

Ngoài ra, Thến và Trang sẽ cho Khải Em mượn 130 triệu đồng để cho thuyền viên ứng trước. Thỏa thuận trên được Khải Em đồng ý.

Cũng trong tháng 12-2024, Trang đã chuyển 100 triệu đồng để Khải Em giải quyết cho các thuyền viên ứng trước. Sau đó, Khải Em cùng 4 thuyền viên đã sửa chữa tàu cá theo yêu cầu của Thến.

Khoảng ngày 27-12-2024, Khải Em điều khiển tàu cá đưa 4 thuyền viên qua vùng biển Thái Lan để đánh bắt nhưng không làm thủ tục xuất bến. Ngày 26-1-2025, tàu đang khai thác thì bị ngành chức năng Thái Lan phát hiện và bắt giữ.



