Công an tỉnh Cà Mau bắt tạm giam đôi vợ chồng ngụ TPHCM phạm pháp

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Công an tỉnh Cà Mau bắt tạm giam đôi vợ chồng ngụ TPHCM phạm pháp

Vân Du

(NLĐO) – Lý Tấn Thến ở TPHCM cùng vợ bị bắt tạm giam với cáo buộc "Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép"

Ngày 18-12, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Lý Tấn Thến (SN 1979; ngụ TPHCM) và Nguyễn Thị Kiều Trang (SN 1981, vợ của Thến) để điều tra về hành vi "Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép".

Bắt tạm giam vợ chồng Lý Tấn Thến - Ảnh 1.

Cơ quan An ninh điều tra tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Thến và Trang. Ảnh: Công an tỉnh Cà Mau

Cùng hành vi trên, công an còn khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đặng Khải Em (SN 1972; ngụ xã Vĩnh Mỹ, tỉnh Cà Mau).

Theo thông tin ban đầu, khoảng tháng 12-2024, vợ chồng Thến mua một tàu cá nhưng không đứng tên người mua trên giấy tờ mà kêu Khải Em đứng tên. Đổi lại, Thến và Trang sẽ giao tàu cá cho Khải Em đi đánh bắt hải sản ở Thái Lan.

Bên cạnh đó, Thến giao Khải Em tự tìm thuyền viên để đi đánh bắt hải sản, nếu bị bắt thì Khải Em tự chịu trách nhiệm.

Về lợi nhuận, Khải Em được chia 10% giá trị sản lượng hải sản khai thác được; giá trị sản lượng hải sản còn lại sau khi trừ chi phí Thến nhận 55%, Khải Em và các thuyền viên nhận 45%.

Ngoài ra, Thến và Trang sẽ cho Khải Em mượn 130 triệu đồng để cho thuyền viên ứng trước. Thỏa thuận trên được Khải Em đồng ý.

Cũng trong tháng 12-2024, Trang đã chuyển 100 triệu đồng để Khải Em giải quyết cho các thuyền viên ứng trước. Sau đó, Khải Em cùng 4 thuyền viên đã sửa chữa tàu cá theo yêu cầu của Thến.

Khoảng ngày 27-12-2024, Khải Em điều khiển tàu cá đưa 4 thuyền viên qua vùng biển Thái Lan để đánh bắt nhưng không làm thủ tục xuất bến. Ngày 26-1-2025, tàu đang khai thác thì bị ngành chức năng Thái Lan phát hiện và bắt giữ.


Tin liên quan

Khởi tố 13 đối tượng trong đường dây đánh bạc trực tuyến

Khởi tố 13 đối tượng trong đường dây đánh bạc trực tuyến

(NLĐO)- Các đối tượng sử dụng điện thoại di động kết nối mạng Internet để tải ứng dụng Color Carpet3D, thực chất là cổng truy cập trang đánh bạc SunWin

Đối tượng gây ra vụ thảm án 3 người chết ở Đắk Lắk bị khởi tố thêm tội danh

(NLĐO) – Ngoài tội danh giết người, cướp tài sản, đối tượng gây ra vụ thảm án ở Đắk Lắk vừa bị khởi tố thêm tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng

Khởi tố Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội "ăn chặn" tiền của sinh viên sự kiện A80

(NLĐO)- Lợi dụng chức vụ, quyền hạn liên quan đến sự kiện A80, Phạm Văn Long, Hiệu trưởng trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội, cùng các đồng phạm bị khởi tố.

TP HCM Cà Mau khởi tố bắt tạm giam
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo