Pháp luật

Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin về vụ thiếu tá công an hy sinh khi làm nhiệm vụ

Cao Nguyên

(NLĐO) - Trong quá trình truy đuổi đối tượng cố ý gây thương tích, 1 thiếu tá công an ở xã Xuân Lộc, tỉnh Đắk Lắk đã bị đâm nhiều nhát dẫn đến hy sinh

Chiều 8-9, Công an tỉnh Đắk Lắk đã có thông tin ban đầu về vụ việc 1 thiếu tá công an bị đâm, hy sinh khi làm nhiệm vụ.

Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin về vụ việc thiếu tá công an hy sinh trong khi làm nhiệm vụ - Ảnh 1.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Ty - nghi phạm đâm thiếu tá công an hy sinh

Theo Công an tỉnh Đắk Lắk, sáng cùng ngày, Công an xã Xuân Lộc nhận được tin báo của người dân về việc tối 7-9, Nguyễn Văn Ty (SN 1995, ngụ xã Xuân Lộc) có hành vi cố ý gây thương tích đối với chị Nguyễn Thị Kết (SN 1989, chị dâu Ty, sống cùng nhà).

Sau khi xác minh, nắm thông tin, Công an xã Xuân Lộc đã lập tổ công tác gồm 5 cán bộ, chiến sĩ xuống địa bàn để mời Ty về trụ sở làm việc.

Khoảng 10 giờ 30 phút cùng ngày, khi thấy tổ công tác tiếp cận gần nhà, Ty bỏ chạy đến khu vực rừng keo thuộc thôn 4, xã Xuân Lộc. 

Trong quá trình tổ công tác truy đuổi đối tượng, thiếu tá Nguyễn Đông Cánh (Công an xã Xuân Lộc) bị Ty rút dao chống trả, đâm nhiều nhát vào người nên đã hy sinh.

Đến khoảng 12 giờ 40 phút, lực lượng công an đã bắt giữ Ty tại nhà riêng.

Tại cơ quan công an, bước đầu Ty đã khai nhận hành vi của mình. 

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Ty để làm rõ vụ việc.

Tin liên quan

Tuyên tử hình kẻ tấn công khiến chiến sĩ cảnh sát cơ động hy sinh

Tuyên tử hình kẻ tấn công khiến chiến sĩ cảnh sát cơ động hy sinh

(NLĐO)- Dương Hữu Trí hết lần này đến lần khác tấn công lực lượng công an và đâm chiến sĩ Nguyễn Ngọc Minh Nhật khiến anh hy sinh khi chỉ mới 24 tuổi.

Bắt thêm 3 đối tượng trong chuyên án ma túy khiến thiếu tá Nguyễn Đăng Khải hy sinh

(NLĐO)- Công an tỉnh Quảng Ninh bắt thêm 3 đối tượng, thu giữ thêm 13 bánh heroin trong chuyên án ma tuý khiến thiếu tá Nguyễn Đăng Khải hy sinh.

