Chiều 8-9, Công an tỉnh Đắk Lắk đã có thông tin ban đầu về vụ việc 1 thiếu tá công an bị đâm, hy sinh khi làm nhiệm vụ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Ty - nghi phạm đâm thiếu tá công an hy sinh

Theo Công an tỉnh Đắk Lắk, sáng cùng ngày, Công an xã Xuân Lộc nhận được tin báo của người dân về việc tối 7-9, Nguyễn Văn Ty (SN 1995, ngụ xã Xuân Lộc) có hành vi cố ý gây thương tích đối với chị Nguyễn Thị Kết (SN 1989, chị dâu Ty, sống cùng nhà).

Sau khi xác minh, nắm thông tin, Công an xã Xuân Lộc đã lập tổ công tác gồm 5 cán bộ, chiến sĩ xuống địa bàn để mời Ty về trụ sở làm việc.

Khoảng 10 giờ 30 phút cùng ngày, khi thấy tổ công tác tiếp cận gần nhà, Ty bỏ chạy đến khu vực rừng keo thuộc thôn 4, xã Xuân Lộc.

Trong quá trình tổ công tác truy đuổi đối tượng, thiếu tá Nguyễn Đông Cánh (Công an xã Xuân Lộc) bị Ty rút dao chống trả, đâm nhiều nhát vào người nên đã hy sinh.

Đến khoảng 12 giờ 40 phút, lực lượng công an đã bắt giữ Ty tại nhà riêng.

Tại cơ quan công an, bước đầu Ty đã khai nhận hành vi của mình.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Ty để làm rõ vụ việc.