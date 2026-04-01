Công an tỉnh Đắk Lắk truy nã đặc biệt bà Trần Thị Vĩnh Trân

Ngày 1-4, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đang truy nã đặc biệt đối với bị can Trần Thị Vĩnh Trân (SN 1970, ngụ phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ vụ án, bà Trần Thị Vĩnh Trân đã sử dụng danh nghĩa Phòng khám Đông y Tuệ Tĩnh và Nhà thuốc Tuệ Tĩnh để ký kết hợp đồng mua bán thuốc tân dược với Công ty Cổ phần Dược - Vật tư Y tế Đắk Lắk và Chi nhánh Công ty Dược phẩm Trung ương 2 tại Đắk Lắk.

Sau đó, đối tượng đã chiếm đoạt tổng số tiền hơn 5 tỉ đồng rồi bỏ trốn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và quyết định truy nã đặc biệt đối với bị can Trần Thị Vĩnh Trân.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đề nghị bị can Trần Thị Vĩnh Trân sớm ra đầu thú, thành khẩn khai báo để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Mọi hành vi chứa chấp, che giấu hoặc giúp sức cho người đang bị truy nã đều vi phạm pháp luật và có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Công dân khi phát hiện hoặc có thông tin liên quan đến đối tượng truy nã Trần Thị Vĩnh Trân, đề nghị báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk.

Cơ quan công an cũng kêu gọi người dân tích cực phối hợp, cung cấp thông tin, góp phần sớm bắt giữ đối tượng, phục vụ công tác điều tra.