Truy bắt 3 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm lẩn trốn tại Thái Lan

Ngày 31-1, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS), Công an thành phố (CATP) Đà Nẵng thông tin vừa phối hợp các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan truy bắt thành công 3 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm liên quan vụ án cố ý gây thương tích xảy ra tại Đà Nẵng.

Di lý 3 đối tượng bị truy nã đặc biệt nguy hiểm từ Thái Lan về Việt Nam

Theo Phòng CSHS Công an TP Đà Nẵng, khoảng 8 giờ 20 phút ngày 7-7-2023, tại số 168 Phan Đăng Lưu (Đà Nẵng), anh N.Đ.H (SN 1985, trú phường Hòa Cường) đang đi bộ thì bị một đối tượng áp sát, dùng dao chém vào đùi phải, gây thương tích 50%. Sau khi gây án, đối tượng được đồng phạm chở rời khỏi hiện trường.

Quá trình điều tra xác định, đối tượng trực tiếp gây án là Nguyễn La Duy (SN 1980, trú phường Giảng Võ, Hà Nội), đối tượng chở Duy tẩu thoát là Phạm Văn Việt (SN 1985, trú phường Long Biên, Hà Nội).

Nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn trong hoạt động kinh doanh giữa nạn nhân và Phạm Chiến Thắng (SN 1974, trú phường Nam Triệu Giang, Hải Phòng).

Cơ quan điều tra làm rõ Phạm Chiến Thắng đã chỉ đạo nhóm đối tượng gồm Trần Ngọc Anh (SN 1967), Lê Bá Vũ (SN 1979), Bùi Thu Huyền (SN 1985), Nguyễn Phi Hùng (SN 1987) và Nguyễn La Duy bàn bạc, phân công vai trò, sử dụng hung khí nguy hiểm tấn công anh N.Đ.H nhằm gây thương tích nặng, ép buộc trong tranh chấp kinh tế.

Tống đạt quyết định bắt giam đối với Nguyễn La Duy, Lê Bá Vũ và Bùi Thu Huyền sau thời gian truy nã

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Phòng CSHS đã khởi tố, bắt tạm giam Phạm Chiến Thắng, Trần Ngọc Anh, Nguyễn Phi Hùng và Phạm Văn Việt về hành vi cố ý gây thương tích. Riêng Nguyễn La Duy, Lê Bá Vũ và Bùi Thu Huyền bỏ trốn ra nước ngoài, bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm.

Xác lập Chuyên án truy nã 225N, Phòng CSHS Công an TP Đà Nẵng phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan xác định nhóm đối tượng lẩn trốn tại Thái Lan.

Ngày 22-1-2026, lực lượng chức năng bắt giữ Lê Bá Vũ và Bùi Thu Huyền tại TP Pattaya (tỉnh Chon Buri). Sau đó, Nguyễn La Duy ra đầu thú.

Đến ngày 29-1-2026, Cảnh sát Thái Lan trục xuất và bàn giao cả 3 đối tượng cho cơ quan chức năng Việt Nam tại sân bay quốc tế Bangkok.

Các đối tượng đã được dẫn giải về Việt Nam và bị tạm giam để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.