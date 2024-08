Công an tỉnh Đồng Nai tiếp nhận thông tin từ người dân qua Fanpage

Ngày 1-8, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết trang Fanpage “Công an tỉnh Đồng Nai” sẽ đi vào hoạt động ở địa chỉ: https://www.facebook.com/TTCADN?_rdc=1&_rdr

Fanpage Công an tỉnh Đồng Nai

Đây là trang Fanpage chính thức và duy nhất của Công an tỉnh Đồng Nai. Trang Fanpage luôn có đội ngũ cập nhật, đăng tải, xử lý, tiếp nhận thông tin kịp thời.

Theo Công an tỉnh Đồng Nai, trang Fanpage sẽ cung cấp thông tin nhanh hoạt động của Công an tỉnh và tình hình an ninh trật tự (ANTT).

Đồng thời, tiếp nhận, xử lý thông tin qua hai hình thức, trang Fanpage và nhắn tin qua ứng dụng Facebook Messenger dưới dạng văn bản, hình ảnh, video clip, file ghi âm… của người dân về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh, tin tố giác các loại tội phạm và các thông tin khác thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng công an mà nhân dân cần giải đáp.

Một số hình ảnh hoạt động của Công an tỉnh Đồng Nai

Những thông tin tiếp nhận sẽ xử lý theo thẩm quyền hoặc chuyển cho các cơ quan khác có thẩm quyền giải quyết. Kết quả xử lý sẽ đăng tải trên trang Fanpage. Người dân cung cấp tin tức qua Fanpage Công an tỉnh Đồng Nai sẽ được bảo mật tuyệt đối về thông tin cá nhân.

Việc thành lập trang Fanpage Công an tỉnh Đồng Nai sẽ đáp ứng nhu cầu thực tiễn, nhằm tăng cường sự hỗ trợ, phát huy sức mạnh của người dân về thông tin phản ánh liên quan tình hình ANTT, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh và xây dựng lực lượng công an chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.