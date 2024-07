Công bố số điện thoại Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai tiếp nhận tin phản ánh tiêu cực, tham nhũng

Cụ thể, các đầu mối tiếp nhận thông tin gồm:



Đại tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai: 099.338.3339

Chánh Thanh tra Công an tỉnh: 099.339.3737

Đường dây nóng Công an tỉnh: 099.339.1112

Công khai số điện thoại đường dây nóng của Đại tá Nguyễn Hồng Phong-Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, để tiếp nhận thông tin từ người dân

Theo Công an tỉnh Đồng Nai, các số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận tin phản ánh về những hiện tượng tiêu cực, tham nhũng của cán bộ, chiến sỹ Công an trong tỉnh để cơ quan, tổ chức, cá nhân biết, thực hiện.

Trước đó, tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 7-2024, Giám đốc Công an tỉnh đề nghị Thanh tra Công an tỉnh tiếp nhận đầy đủ thông tin công dân cung cấp có liên quan và thuộc thẩm quyền giải quyết, xử lý của lực lượng công an tỉnh để tham mưu Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo phân loại, xử lý đảm bảo kịp thời, đúng quy trình, quy định.

Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc niêm yết công khai số điện thoại đường dây nóng của công an tỉnh; Giám đốc Công an tỉnh và Chánh Thanh tra Công an tỉnh để tiếp nhận thông tin phản ánh tiêu cực, tham nhũng và sai phạm của cán bộ chiên sĩ công an tỉnh tại địa điểm tiếp công dân của công an các đơn vị, địa phương (trong đó có công an cấp xã) và trên phương tiện tuần tra kiểm soát của lực lượng cảnh sát giao thông - trật tự.

Qua đường dây nóng, giúp nhân dân kịp thời phản ánh, góp ý, kiến nghị các vấn đề liên quan đến cán bộ chiến sĩ công an tỉnh, nhằm góp phần xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Ngoài việc tiếp công dân định kỳ vào ngày 20 hằng tháng, Giám đốc Công an tỉnh còn tiếp công dân đột xuất, nhằm kịp thời lắng nghe, giải đáp những tâm tư, nguyện vọng, những kiến nghị, phản ánh của công dân liên quan đến an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.