Công an tỉnh Đồng Tháp lên tiếng vụ “Công an phường Mỹ Tho đánh người”

Hải Đường

(NLĐO) - Công an tỉnh Đồng Tháp đề nghị người dân hãy tỉnh táo, thận trọng trước những thông tin chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội

Ngày 25-8, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết thời gian gần đây trên không gian mạng xuất hiện thông tin lan truyền cho rằng Công an phường Mỹ Tho đánh người khiến "nạn nhân" phải nhập viện.

Công an tỉnh Đồng Tháp lên tiếng việc “Công an phường Mỹ Tho đánh người” - Ảnh 1.

Công an tỉnh Đồng Tháp xác định đây là thông tin sai sự thật

"Đây là thông tin sai sự thật, bịa đặt nhằm mục đích xuyên tạc, bôi nhọ uy tín của lực lượng công an" - Công an tỉnh Đồng tháp khẳng định.

Trước đó, vào khoảng 22 giờ 44 phút ngày 3-8, tài khoản Facebook tên "Ngan Chau" đã đăng tải bài viết kèm theo 5 hình ảnh (một người đàn ông đang nằm trên giường bệnh và một phụ nữ) với nội dung cho rằng Công an phường Mỹ Tho, tỉnh Đồng Tháp đánh người khi làm việc dẫn đến phải nhập viện.

Trước thông tin này, Công an tỉnh Đồng Tháp đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ vào cuộc xác minh, làm rõ.

Qua đó, cho thấy ngày 12-7, Phòng Cảnh sát Hình sự đã tiếp nhận tin báo từ Công an xã Long Hưng về vụ cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn xã, trong đó liên quan đến mâu thuẫn giữa N.V.H. (26 tuổi; ngụ tại tỉnh Cà Mau) và Châu Hoàng Nhất Lan (40 tuổi; ngụ tỉnh Đồng Tháp).

Trong lúc H. và Lan đang ở nhà anh D. thì xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến đánh nhau khiến H. bị thương và phải đi cấp cứu.

Qua truy xét, xác định Lan thực hiện hành vi cố ý gây thương tích nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối tượng Lan để điều tra, xử lý theo quy định.

Trong suốt quá trình giải quyết vụ việc nêu trên, không có sự tham gia của lực lượng Công an phường Mỹ Tho. Do đó, những thông tin phản ảnh trong bài viết mà tài khoản Facebook "Ngan Chau" đăng tải là thông tin sai sự thật, bịa đặt nhằm mục đích xuyên tạc, bôi nhọ uy tín của lực lượng công an.

Công an tỉnh Đồng Tháp đề nghị người dân hãy tỉnh táo, thận trọng trước những thông tin chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội. Việc chia sẻ thông tin giả mạo không chỉ tiếp tay cho những kẻ xấu mà còn có thể mang lại những hậu quả pháp lý nghiêm trọng.

