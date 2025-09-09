HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Công an tỉnh Gia Lai công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ

Đức Anh

(NLĐO) - Chiều 9-9, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức lễ công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Lê Quang Nhân – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai - đã trao các quyết định của Bộ trưởng về việc bổ nhiệm chức danh Thủ trưởng Cơ quan Thi hành án hình sự và Thủ trưởng Cơ quan Quản lý tạm giữ, tạm giam (Công an tỉnh Gia Lai) đối với đại tá Lê Hồng Thái - Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Công an tỉnh Gia Lai công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ- Ảnh 1.

Thiếu tướng Lê Quang Nhân - Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai (thứ 2 từ trái sang) trao các quyết định bổ nhiệm cán bộ của Bộ trưởng Bộ Công an. Ảnh: Quốc Hùng


Trao quyết định bổ nhiệm chức danh Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Gia Lai đối với đại tá Nguyễn Chí Linh - Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Trao quyết định bổ nhiệm chức danh Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đối với Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn – Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Lê Quang Nhân chúc mừng các cán bộ được Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm chức danh tư pháp.

Giám đốc Công an tỉnh đề nghị các cán bộ được bổ nhiệm tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm để chỉ đạo, điều hành hoạt động của các cơ quan tư pháp thuộc  hoạt động ngày càng hiệu quả, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tố tụng thực hiện tốt nhiệm vụ phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh phòng  chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự địa bàn.

