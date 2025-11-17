HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Công an TP Cần Thơ mở lớp xoá mù chữ cho học viên cai nghiện

Tin-ảnh: Ca Linh

(NLĐO) – Công an TP Cần Thơ đã mở lớp xóa mù chữ cho 135 học viên tại hai cơ sở cai nghiện để trang bị hành trang tái hòa nhập cộng đồng

Ngày 17-11, Công an TP Cần Thơ phối hợp với các trường tiểu học trên địa bàn tổ chức khai giảng lớp xóa mù chữ cho các học viên tại cơ sở cai nghiện số 1 (phường Đại Thành) và cơ sở cai nghiện số 2 (phường Sóc Trăng).

Công an TP Cần Thơ mở lớp xóa mù chữ cho học viên cai nghiện - Ảnh 1.

Thượng tá Nguyễn Trung Kiên, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, phát biểu tại lễ khai giảng

Cơ sở cai nghiện số 1 có 57 học viên tham gia, còn cơ sở số 2 là 78 học viên. Các học viên được tổ chức thành các nhóm học, mỗi nhóm khoảng 30 - 35 học viên. Việc dạy và học được duy trì thực hiện 3 buổi trong tuần.

Theo thượng tá Nguyễn Trung Kiên - Phó Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP Cần Thơ - việc tổ chức lớp xóa mù chữ cho các học viên đang học tập, lao động trị liệu, rèn luyện tại cơ sở cai nghiện là một trong những nhiệm vụ quan trọng.

Việc này nhằm thực hiện tốt công tác giáo dục, phục hồi, góp phần nâng cao chất lượng quản lý, hỗ trợ học viên tái hòa nhập cộng đồng theo đúng chủ trương của Đảng, nhà nước và định hướng của Bộ Công an.

Công an TP Cần Thơ mở lớp xóa mù chữ cho học viên cai nghiện - Ảnh 2.

Việc tổ chức lớp xóa mù chữ không chỉ nhằm trang bị kiến thức cơ bản về đọc, viết, tính toán, mà còn giúp các học viên nâng cao nhận thức, tự tin hơn trong cuộc sống

Lớp xóa mù chữ được các cơ sở cai nghiện phối hợp với các trường tiểu học trên địa bàn, sự hỗ trợ của các thầy, cô của các trường tiểu học góp phần bảo đảm chất lượng của chương trình dạy và học.

Tin liên quan

Công an Cần Thơ phổ biến pháp luật trên không gian mạng cho 22.000 sinh viên

Công an Cần Thơ phổ biến pháp luật trên không gian mạng cho 22.000 sinh viên

(NLĐO)- Nhằm giáo dục sinh viên phát triển toàn diện, có lý tưởng cách mạng, Công an TP Cần Thơ đã triển khai mô hình "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên không gian mạng trong sinh viên Trường ĐH Nam Cần Thơ"

Công an Cần Thơ lần đầu tiên có 3 tân phó giám đốc được điều động, bổ nhiệm

(NLĐO) - Bộ Công an đã công bố quyết định nhân sự tại Công an TP Cần Thơ. Trong đó, có 3 cán bộ được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ phó giám đốc.

Công an Cần Thơ ra chợ phát từng chiếc khẩu trang phòng, chống Covid-19

(NLĐO) – Đây là hoạt động có ý nghĩa sâu sắc nhằm thể hiện tinh thần “Vì nước quên thân, vì nhân dân phục vụ”, chung tay đoàn kết phòng chống để chiến thắng dịch Covid-19.

