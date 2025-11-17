Công an TP Cần Thơ mở lớp xoá mù chữ cho học viên cai nghiện

Ngày 17-11, Công an TP Cần Thơ phối hợp với các trường tiểu học trên địa bàn tổ chức khai giảng lớp xóa mù chữ cho các học viên tại cơ sở cai nghiện số 1 (phường Đại Thành) và cơ sở cai nghiện số 2 (phường Sóc Trăng).

Thượng tá Nguyễn Trung Kiên, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, phát biểu tại lễ khai giảng

Cơ sở cai nghiện số 1 có 57 học viên tham gia, còn cơ sở số 2 là 78 học viên. Các học viên được tổ chức thành các nhóm học, mỗi nhóm khoảng 30 - 35 học viên. Việc dạy và học được duy trì thực hiện 3 buổi trong tuần.

Theo thượng tá Nguyễn Trung Kiên - Phó Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP Cần Thơ - việc tổ chức lớp xóa mù chữ cho các học viên đang học tập, lao động trị liệu, rèn luyện tại cơ sở cai nghiện là một trong những nhiệm vụ quan trọng.

Việc này nhằm thực hiện tốt công tác giáo dục, phục hồi, góp phần nâng cao chất lượng quản lý, hỗ trợ học viên tái hòa nhập cộng đồng theo đúng chủ trương của Đảng, nhà nước và định hướng của Bộ Công an.

Việc tổ chức lớp xóa mù chữ không chỉ nhằm trang bị kiến thức cơ bản về đọc, viết, tính toán, mà còn giúp các học viên nâng cao nhận thức, tự tin hơn trong cuộc sống

Lớp xóa mù chữ được các cơ sở cai nghiện phối hợp với các trường tiểu học trên địa bàn, sự hỗ trợ của các thầy, cô của các trường tiểu học góp phần bảo đảm chất lượng của chương trình dạy và học.