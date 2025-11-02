Xúc động những lá thư của người dân gửi đến Công an TP Cần Thơ

Sáng 2-11, thông tin từ Công an TP Cần Thơ, thời gian gần đây, lực lượng công an liên tục nhận được những lá thư, lời cảm ơn chân thành từ người dân.

Đằng sau những dòng chữ mộc mạc ấy là những câu chuyện phản ánh sự tận tâm, trách nhiệm của người chiến sĩ công an nhân dân trong sứ mệnh bảo vệ bình yên cho cuộc sống cho người dân.

Tận tình giúp đỡ

Câu chuyện của bà Trần Thị Hồng Yến (SN 1991; ngụ phường Sóc Trăng, TP Cần Thơ) là một ví dụ điển hình.

Thư cảm ơn của bà Yến. Ảnh: Công an Cần Thơ

Ngày 20-9, trong lúc thực hiện giao dịch ngân hàng, do sơ suất, bà Yến đã chuyển nhầm hơn 97,3 triệu đồng vào tài khoản của một người hoàn toàn xa lạ. Đây là khoản tiền tích góp nhiều năm, có ý nghĩa đặc biệt với bà và gia đình. Sự việc khiến bà vô cùng hoang mang, lo lắng.

Ngay sau khi nhận được thông tin và đề nghị giúp đỡ, thiếu tá Lê Phước Hùng, Phó Đội trưởng và đại úy Trần Hoài Thương (cán bộ Phòng An ninh kinh tế, Công an TP Cần Thơ) đã khẩn trương vào cuộc.

Hai cán bộ đã chủ động liên hệ với Công an xã Đôn Châu, tỉnh Vĩnh Long - nơi người nhận tiền cư trú - để xác minh và phối hợp giải quyết.

Với tinh thần trách nhiệm cao, 2 cán bộ đã hướng dẫn tận tình cho bà Yến các thủ tục cần thiết; đồng thời trực tiếp phối hợp với lực lượng địa phương để vận động, thuyết phục người nhận tiền.

Nhờ sự vào cuộc khách quan, đúng pháp luật nên đến ngày 3-10, chị L.T.T.P (ngụ tại xã Đôn Châu) đã tự nguyện hoàn trả toàn bộ số tiền cho bà Yến.

Trong thư cảm ơn gửi đến Ban Giám đốc Công an TP Cần Thơ, bà Yến bày tỏ: "Các đồng chí đã giải quyết sự việc kịp thời, thấu tình đạt lý, giúp tôi lấy lại tài sản; đồng thời củng cố thêm niềm tin vững chắc của bản thân và gia đình đối với lực lượng công an nhân dân "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ"".

Niềm tin được đáp trả bằng hành động

Không chỉ với trường hợp của bà Yến, Công an phường Cái Răng (TP Cần Thơ) cũng nhận được sự ghi nhận đặc biệt từ người dân.

Ông Mai Minh Xuân viết thư tay cảm ơn Công an phường Cái Răng. Ảnh: Công an Cần Thơ

Ông Mai Minh Xuân (ngụ phường Cái Răng) chia sẻ về việc chuyển nhầm 30 triệu đồng. Trong cơn bối rối, ông tìm đến công an phường và chỉ sau một ngày, với sự hỗ trợ tận tình, ông đã nhận lại toàn bộ số tiền.

Lực lượng Công an TP Cần Thơ hỗ trợ người dân qua khu vực ngập sâu trong đợt triều cường cuối tháng 10 vừa qua. Ảnh: Ca Linh

Trong thư cảm ơn, ông Xuân xúc động bày tỏ tấm lòng biết ơn đối với trưởng công an phường và các cán bộ liên quan. Chính hành động và sự hỗ trợ kịp thời của công an phường giúp ông có niềm tin tuyệt đối vào lực lượng công an nhân dân trong việc đảm bảo an ninh trật tự và bình yên của nhân dân.

Công an phường Cái Khế tặng gạo cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Ảnh: Công an Cần Thơ

Một người dân khác cư trú trên địa bàn phường Cái Răng cũng gửi thư cảm ơn đến Công an phường Cái Răng. Người này cho biết ngay khi nhận phản ánh rằng cảm thấy bất an trước tình trạng nhiều người lạ mặt biểu hiện bất thường hay lui tới khu phố nơi mình sinh sống, lực lượng công an phường đã chủ động chủ động vào cuộc.

Ngoài bảo vệ bình yên cho người dân, lực lượng Công an TP Cần Thơ còn tham gia hiến máu tình nguyện

Lực lượng đã nắm chắc địa bàn, phát hiện sớm dấu hiệu phức tạp và tham mưu phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của công an thành phố triệt phá thành công tụ điểm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại khu tái định cư Văn hóa Tây Đô.

Công an đã bắt giữ 21 đối tượng, thu giữ khoảng 26,5 gram ma túy cùng nhiều tang vật liên quan. Việc kịp thời xóa bỏ tụ điểm phức tạp này đã trả lại sự bình yên cho khu phố và sự an tâm cho người dân.