Pháp luật

Công an TP Cần Thơ và TP HCM bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt

Ca Linh

(NLĐO) - Một đối tượng bị truy nã đặc biệt vừa bị công an ở TP Cần Thơ và TP HCM bắt giữ sau một thời gian lẩn trốn

Ngày 1-11, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Cần Thơ đã phối hợp với Công an phường Tân Hiệp, TP HCM tổ chức bắt giữ Nguyễn Hoàng Tựa (SN 1994; ngụ tỉnh An Giang) - đối tượng bị truy nã đặc biệt về hành vi cướp tài sản.

Theo cơ quan chức năng, ngày 28-8-2023, Tựa cùng một kẻ tên Ken (đang bỏ trốn) và Đặng Tấn Minh rủ 3 người đến một địa điểm ở thị trấn Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng (nay thuộc TP Cần Thơ) chơi bài ăn tiền. Tuy nhiên, mục đích thực sự của nhóm là thực hiện vụ cướp tài sản.

Công an TP Cần Thơ bắt đối tượng truy nã đặc biệt trong vụ cướp tài sản - Ảnh 1.

Nguyễn Hoàng Tựa

Minh rủ thêm 11 tên khác tham gia và phân công vai trò cụ thể trước khi hành động. Ngay khi các nạn nhân mất cảnh giác, nhóm này dùng dao khống chế, đánh đập và cướp 25,4 triệu đồng. Nhóm này còn ép buộc các nạn nhân phải chuyển khoản số tiền 140 triệu đồng.

Chưa hết, Tựa, Ken và Minh còn lén lút chiếm đoạt  nhiều tài sản có giá trị từ các nạn nhân, gồm 2 điện thoại iPhone , dây chuyền vàng, nhẫn vàng.., với tổng trị giá 52,84 triệu đồng, mà không chia cho các đồng phạm.

Ngày 4-4-2025, TAND tỉnh Sóc Trăng đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án trên và tuyên phạt 11 bị cáo tổng cộng hơn 104 năm tù về tội "Cướp tài sản".

Riêng 2 đối tượng Tựa và Ken đã bỏ trốn. Đến chiều 1-11, Tựa đã bị công an bắt giữ sau nhiều tháng lẩn trốn.

Cần Thơ: Bắt nghi phạm đâm nữ chủ quán cà phê tử vong

Cần Thơ: Bắt nghi phạm đâm nữ chủ quán cà phê tử vong

(NLĐO) - Một thanh niên đâm nữ chủ quán cà phê tại TP Cần Thơ rồi bỏ trốn nhưng bị lực lượng công an bắt giữ.

Cặp vợ chồng cầm đầu đường dây chăn dắt trẻ em ngậm dầu phun lửa ở Cần Thơ

(NLĐO) – Nhóm đối tượng chăn dắt trẻ em đi ngậm dầu phun lửa ở các khu vực vui chơi giải trí, tập trung đông người tại Cần Thơ nhằm thu lợi cá nhân

Cần Thơ: Đột kích quán bar, karaoke "sang chảnh", phát hiện nhiều người dương tính với ma túy

(NLĐO) - Lực lượng Công an TP Cần Thơ đồng loạt kiểm tra nhiều cơ sở kinh doanh bar, karaoke lớn trên địa bàn, phát hiện hàng loạt vi phạm.

