Thời sự

Công an TP Hà Nội khuyến cáo gì về lộ trình tới Trung tâm triển lãm quốc gia ở Đông Anh?

P. Dương

(NLĐO) - Công an Hà Nội khuyến cáo người dân chủ động thay đổi lộ trình từ sớm để tránh bị kẹt lại ở khu vực ùn tắc quanh triển lãm 80 năm thành tựu đất nước.

Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh với chủ đề "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" diễn ra từ ngày 28-8 đến 5-9 tại Trung tâm Triển lãm quốc gia (xã Đông Anh, TP Hà Nội).

Công an TP Hà Nội khuyến cáo gì về lộ trình tới Trung tâm triển lãm quốc gia ở Đông Anh? - Ảnh 1.

Giao thông qua cầu Đông Trù ùn ứ kéo dài nhiều km về cả 2 phía đầu cầu vào chiều ngày 31-8. Ảnh: OFFB

Từ khi mở cửa miễn phí cho người dân chiều 28-8 tới nay, do lượng du khách và phương tiện đổ về Triển lãm quá lớn nên khu vực đường Trường Sa (xã Đông Anh, TP Hà Nội) thường xuyên xảy ra ùn tắc nghiêm trọng, có thời điểm kéo dài vài giờ. Theo Ban tổ chức, sau 3 ngày mở cửa, tổng cộng có khoảng 1,18 triệu lượt người tới tham quan, trải nghiệm tại Triển lãm, tức trung bình khoảng 500 ngàn người (đón người dân tới tham quan từ chiều 29-8).

Đến sáng nay 1-9, tình hình giao thông quanh khu vực Trung tâm Triển lãm quốc gia vẫn rất đông và ùn ứ phương tiện kéo dài trên đường Trường Sa từ cả 2 chiều, đặc biệt là hướng từ Long Biên qua và đoạn trước lối vào Trung tâm Triển lãm quốc gia. Xe ô tô nối đuôi nhau ùn ứ nhiều km, trong khi xe máy dù di chuyển được nhưng cũng khá khó khăn.

Lực lượng chức năng trong sáng 1-9 đã tạm cấm ô tô di chuyển theo hướng từ cầu Đông Trù (Long Biên) về Trung tâm Triển lãm quốc gia để giãn mật độ các phương tiện, giảm thiểu tình trạng ùn tắc trên các tuyến đường hướng về Triển lãm.

Đội CSGT đường bộ số 15 (Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội) kết hợp với lực lượng Công an địa phương tổ chức ứng trực, phân luồng, điều tiết giao thông nhưng vẫn xảy ra tình trạng ùn ú kéo dài tại tuyến đường dẫn về Triển lãm.

Công an Hà Nội khuyến cáo người dân chủ động thay đổi lộ trình từ sớm

Nhằm hạn chế tình trạng ùn tắc quanh khu vực dẫn về Trung tâm Triển lãm quốc gia, Công an TP Hà Nội thông báo nghiêm cấm mọi hành vi dừng, đỗ phương tiện trái quy định trên vỉa hè, dưới lòng đường tại khu vực diễn ra Triển lãm gây cản trở giao thông và tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc, tai nạn.

Trước đó, Công an TP Hà Nội đã lên phương án phân luồng giao thông phục vụ Triển lãm. Theo đó, trong khung giờ từ 6 giờ đến 24 giờ hằng ngày (từ ngày 28-8 đến 5-9), Công an TP tạm cấm các xe ô tô chở hàng có khối lượng hàng hóa chuyên chở từ 3.500 kg trở lên, xe ô tô chở khách từ 29 chỗ trở lên (trừ xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết sự cố, xe có phù hiệu bảo vệ, xe của lực lượng Công an, Quân đội và các phương tiện ưu tiên khác theo quy định của pháp luật) và hạn chế đối với xe tải khối lượng hàng hóa chuyên chở dưới 3.500 kg, xe khách dưới 29 chỗ và xe ô tô cá nhân, xe mô tô hoạt động trên một số tuyến đường như Lý Sơn, Trường Sa, Hoàng Sa.

Tuy nhiên, căn cứ tình hình thực tế, để giảm tải và giúp người dân có lộ trình di chuyển phù hợp, Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân nên chủ động thay đổi lộ trình từ sớm để tránh bị kẹt lại trong khu vực ùn tắc. Lộ trình thay thế được khuyến cáo như sau.

Hướng đi cầu Thăng Long: Phương tiện từ khu vực Cầu Giấy, Tây Hồ, Từ Liêm nên di chuyển theo đường Vành đai 2 trên cao và Vành đai 3 để qua cầu Thăng Long sang Đông Anh.

Hướng đi cầu Chương Dương hoặc cầu Vĩnh Tuy: Xe từ khu vực trung tâm (Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng) và phía Nam thành phố nên chọn đi qua cầu Chương Dương hoặc cầu Vĩnh Tuy, sau đó di chuyển theo đường Nguyễn Văn Cừ, Ngô Gia Tự để sang Đông Anh.

Hướng cầu Nhật Tân được Cơ quan Công an khuyến cáo người dân hạn chế lưu thông.

Hàng trăm ngàn lượt khách tham quan triển lãm quốc gia lớn chưa từng có

Hàng trăm ngàn lượt khách tham quan triển lãm quốc gia lớn chưa từng có

(NLĐO)- Theo ban tổ chức, triển lãm đã ghi nhận con số kỷ lục hơn 650.000 lượt khách tham quan trong ngày 30-8.

Lễ kỷ niệm A80: Cấm nhiều tuyến đường để phục vụ chương trình nghệ thuật

(NLĐO)- Để phục vụ nhiều sự kiện lớn liên quan đến Lễ kỷ niệm A80, Công an TP Hà Nội đã cấm phương tiện nhiều khu vực.

Chi tiết các tuyến đường bị cấm ở Hà Nội để phục vụ Lễ kỷ niệm Quốc khánh 2-9

(NLĐO)- Công an TP Hà Nội vừa có thông báo phân luồng giao thông phục vụ các hoạt động Lễ kỷ Quốc khánh.

Hà Nội triển lãm triển lãm Thành tựu đất nước ùn tắc giao thông
